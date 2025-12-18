Cristina Pedroche calienta las Campanadas con un desnudo integral

Cuenta atrás para las Campanadas de Año Nuevo, una de las noches más importantes para las cadenas de televisión, especialmente para Antena 3, que este año volverá a contar con Cristina Pedroche como su gran reclamo junto a Alberto Chicote. El estilismo de la presentadora es su secreto mejor guardado, por eso ya está calentando para despertar el interés de los espectadores.

Para ello ha recurrido a una promoción en la que aparece completamente desnuda, aunque censurada, junto a sus vestidos de otros años. Pedroche recorre lo que parece una nave industrial con un bate en la mano y, al mirarse al espejo, lo rompe a base de golpes. "Si creías que lo habías visto todo... 31-12-2025", dice el mensaje. "Pues sí. Lo voy a hacer", añade la colaboradora de Zapeando. ¿Qué prepara este año para las Campanadas?

El año pasado perdió la medalla de oro de las audiencias frente a TVE. David Broncano y LalaChus obtuvieron el primer puesto con un 31,2% de share y 4.800.000 de espectadores, seguidas muy de cerca por las de Antena 3, que marcaron un estupendo 28,1% de cuota de pantalla y 4.345.000 de espectadores.

El vestido elegido en 2024 fue un diseño de VIVASCARRIÓN y la firma de joyería Morir de Amor, como siempre bajo la dirección creativa del estilista Josie. El estilismo, en un primer momento asociado al Carnaval, escondía un significado más profundo para Pedroche: la protección de la infancia. Con la colaboración de UNICEF España, fue creado con 8.500 cristales creados con leche materna que la presentadora conservó de su primera lactancia.

"Ojalá que la leche materna contenida en ellos simbolice el cuidado que todos los niños del mundo merecen siempre y que les traiga el mejor de los años a pesar de las circunstancias (muy graves a veces) que tienen que atravesar en su infancia. Gracias a UNICEF por dar sentido a este proyecto que me enorgullece capitanear un año más", escribió Josie en Instagram.

Abonada a la polémica

Cuando llega esta época del año a Pedroche le encanta generar polémica. El pasado mes de noviembre lanzó la nueva campaña de una reconocida marca de gulas española, uno de los alimentos más consumidos durante las fiestas navideñas. En el anuncio, la presentadora recibe una oferta para ponerse un vestido de gulas de cara a las Campanadas, en un guiño a su gran momento televisivo anual.

Se trata de un nuevo y jugoso contrato publicitario para Pedroche que, sin embargo, vuelve a chocar con esos principios de los que ella siempre ha presumido. En una entrevista con la revista Vanity Fair publicada en 2017, la vallecana charlaba sobre el dinero que amasa gracias a sus campañas en redes sociales. "¿Usted cobra por un tuit o un post?", le preguntan, a lo que ella responde: "Claro que cobro, y el que dice que no es porque no ha recibido una buena oferta (risas). Pero no acepto nada que no sea 100% Pedroche. No vendería una palmera, ni un donut ni unas gulas".

"Desde que estoy con David, muchas marcas de alimentos me ofrecen contratos. Con lo de las gulas pensé: '¿Dónde están los ojos de eso?'", se preguntaba. ¿Qué ha cambiado para la colaboradora de Zapeando, que en los últimos años ha optado por una dieta equilibrada formada por alimentos "reales"? Cabe recordar que las gulas son un sucedáneo procesado de las angulas hecho a partir de surimi, un alimento muy diferente a estas, considerado un producto de lujo. "A ver, antes de conocer a David no había comido angulas. Pero una vez que las pruebas...", bromeó en aquella entrevista.