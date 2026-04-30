Estas son las 15 mejores empresas para trabajar en España
Según un informe de LinkedIn recién publicado, estas son las 15 mejores empresas de más de 5.000 empleados para trabajar en España, donde hay cuatro empresas españolas. Para elaborar este ranking, LinkedIn ha tenido en cuenta estos ocho factores: capacidad de crecimiento, desarrollo de aptitudes, estabilidad de la empresa, oportunidades externas, afinidad con la empresa, diversidad de género, formación académica y presencia de empleados en el país.
En el puesto número 15 de esta lista nos encontramos con Bayer.
La empresa alemana Siemens es la decimocuarta empresa mejor valorada en España por los empleados.
Kyndryl ocupa el puesto número 13 de esta lista de LinkedIn.
La española Indra es la duodécima mejor empresa para trabajar en España.
Salesforce ocupa el puesto 11 de esta lista.
Según esta lista, Microsoft es la décima mejor empresa para trabajar en España.
Banco Santander ocupa el noveno puesto de esta lista.
La danesa Maersk se encuentra en el octavo puesto de esta lista.
Según LinkedIn, la empresa NTT es la séptima mejor empresa para trabajar en España.
Por su parte, la empresa Ericsson es la sexta mejor empresa para trabajar en nuestro país.
El quinto puesto de esta lista es para Accenture.
El cuarto puesto de la mejor empresa para trabajar en España es para EY.
Caixabank completa el podio de las mejores empresas para trabajar en España, ubicándose en el tercer puesto.
BBVA se coloca como la segunda mejor empresa en España para trabajar.
Amazon sería la mejor empresa para trabajar en España, según LinkedIn.