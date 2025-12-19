Ana Obregón estalla: "Debo de tener un imán para rodearme de polémicas"

Continúa la polémica de Ana Obregón sobre su relación con Jeffrey Epstein. Jeff, para ella. Ana apareció ayer en un acto de la Fundación Aless Lequio para hacer entrega de una donación de 50.000 euros al Hospital Vall d'Hebron para impulsar la investigación del sarcoma de Ewing.

Ana comentó que no quiere saber nada más que esto: "Debo de tener un imán para rodearme de polémicas; no sé por qué, con lo buena gente que soy". Asimismo, comentó que "no quiero ver un hombre ni en pintura. Porque luego pasa lo que pasa". La sorpresa fue que Alessandro Lequio intervino por teléfono, aunque no hizo ninguna declaración sobre su despido.

Comunicado urgente de la Casa Real de Noruega: Mette-Marit empeora y se baraja un trasplante de pulmón. Mette-Marit fue diagnosticada de fibrosis pulmonar en 2018. Este otoño se le han realizado varias pruebas que muestran una clara evolución negativa en la salud de la princesa heredera.

Nuevo revés judicial para Diego Arrabal y Gustavo González. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado su condena penal por un delito de revelación de secretos con fines lucrativos, tras intentar comercializar imágenes íntimas de Mariló Montero, sin su conocimiento ni consentimiento.

Giorgina Uzcátegui, mujer de Ilia Topuria, contraataca con un comunicado dirigido a los medios, no a su ex, en respuesta al comunicado previo del deportista. Topuria denunciaba haber sufrido "durante los últimos meses situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos". El del equipo legal de Giorgina dice que "existe un procedimiento judicial en curso, de carácter estrictamente privado y familiar, que afecta de manera directa a un menor de edad. Por este motivo, la Sra. Uzcátegui ha optado expresamente por no realizar manifestaciones públicas y por canalizar esta situación desde el máximo respeto al procedimiento y a la intimidad de las partes implicadas" y solicita a los medios de comunicación y a los espacios de opinión que "eviten alimentar especulaciones o juicios paralelos, y que actúen con la prudencia y responsabilidad que exige la existencia de actuaciones judiciales en curso".