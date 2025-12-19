Omar Montes: "Mi padre introdujo el kebab en este país"

Omar Montes inauguró el pasado jueves 18 de diciembre su cadena de kebabs, lo que supone para él "un sueño hecho realidad" porque considera que los kebabs son "una tradición familiar" y ahora puede continuar con el legado de su padre.

"Es un sueño hecho realidad, es una tradición familiar porque mi padre introdujo el kebab en este país y ahora yo lo estoy modernizando un poco", explicó el artista. Además, confesó que se trata de una receta "que solamente sabían Michael Jackson y mi papá y como Michael Jackson ya no está, se llevó el secreto a la tumba".

En ese sentido, el cantante desveló que lo único que le ha aconsejado su padre es que "sea comida de buena calidad, que haga comida fitness, que no sea kebab de gordo" y confirmó que su receta "es de una calidad inmejorable".

En cuanto a cómo va a pasar las Navidades, Omar contó que serán "como todas, con mis abuelitos, con mi mamá, mi papá y con toda la familia en casa". Entre sus proyectos para 2026 está sacar música nueva y ampliar el negocio: "Estoy haciendo uno disco de reggaeton súper chulo y quiero abrir un par de kebab más". Por último, como deseo para el año nuevo, el artista pidió que "mi familia se quede como está, que no me falte nadie, que todos tengamos salud" porque "más no le puedo pedir a la vida".