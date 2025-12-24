Aldo Comas, marido de Macarena Gómez, ingresado de urgencia: "Me están haciendo pruebas"

Aldo Comas, esposo de la actriz Macarena Gómez, ha causado preocupación al compartir una imagen desde la cama de un hospital, donde se encuentra ingresado actualmente. La noticia se conoció tras la publicación de una fotografía en la que se le ve recibiendo atención médica, lo que generó inquietud entre sus seguidores.

Comas sufrió un episodio gastrointestinal, aunque en un primer momento pudo finalizar la grabación del reality en el que estaba participando. Sin embargo, lo que parecía un simple susto derivó en una hospitalización en la clínica de la Santa Creu, en Figueras (Gerona).

A través de un selfie, el propio Aldo quiso informar sobre su estado de salud, explicando que le estaban realizando pruebas: "Me están haciendo pruebas. Estamos ante la Gastro más bestia que nunca he pasado", escribió junto a la imagen tomada en la habitación del hospital.

Tras la publicación de la fotografía, numerosos amigos y seguidores le han enviado mensajes de ánimo y deseos de pronta recuperación. Entre ellos, destacan los mensajes de apoyo de Paula Echevarría y Vicky Martín Berrocal.