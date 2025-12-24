María del Monte afronta el juicio de Antonio Tejado con un único deseo para 2026

María del Monte encara el final de 2025 pendiente del proceso judicial que afecta a su sobrino, Antonio Tejado, y a las puertas de un juicio oral en el que la Fiscalía y la acusación particular solicitan penas de hasta 30 años de prisión. Pese a la gravedad del caso, la artista mantiene un discurso prudente y evita cualquier valoración pública, centrando su mirada en un único deseo para el próximo año.

El procedimiento judicial se deriva del violento robo ocurrido en agosto de 2023 en la vivienda que María del Monte comparte con su esposa, la periodista Inmaculada Casal. La investigación sitúa a Antonio Tejado como presunto cerebro del asalto, una causa que se encuentra ya en su fase previa al juicio oral y que ha supuesto un duro impacto emocional para la pareja, según han reconocido en distintas ocasiones.

Un proceso judicial pendiente de juicio

La causa contra Antonio Tejado avanza hacia su fase decisiva, con la apertura de juicio oral cada vez más próxima. Tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan condenas que podrían alcanzar los 30 años de prisión, en un procedimiento que se instruye por el asalto sufrido en el domicilio de la cantante.

A lo largo de todo este tiempo, María del Monte ha optado por no hacer declaraciones sobre la situación de su sobrino ni sobre el desarrollo del proceso, manteniendo un perfil bajo y evitando alimentar el debate mediático en torno al caso.

Un único deseo para el nuevo año

Preguntada por cómo afronta el futuro y por sus expectativas para 2026, la artista resume su posición en una respuesta breve y repetida. "El tiempo será el que determine esas cosas y mi deseo para el año que viene es el único, que es lo único que no depende de nosotros: salud, salud y salud", señala, sin entrar en más detalles.

Con estas palabras, deja claro que prefiere apoyarse en la prudencia y en el paso del tiempo, alejándose de cualquier valoración sobre el desenlace judicial y centrando su atención en lo personal.

Discreción ante los nombres propios

Fiel a la actitud que ha mantenido durante todo el proceso, María del Monte también esquiva cualquier pregunta relacionada con otros nombres relevantes de su pasado mediático. Ante cuestiones sobre Isabel Pantoja o Isa Pi, la cantante evita pronunciarse y no ofrece ningún comentario.

Esta reacción se enmarca en la distancia que mantiene desde hace años con el entorno de la familia Pantoja, un silencio que ha sido constante cada vez que se le ha requerido una opinión pública al respecto.

Salida sin declaraciones

Tras sus breves palabras, María del Monte abandona el lugar junto a Inmaculada Casal y se sube a un taxi, dando por finalizado el encuentro con los medios. Su actitud vuelve a reflejar la línea que ha marcado durante todo este tiempo: no alimentar polémicas y dejar que sea la Justicia la que esclarezca lo ocurrido.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, la cantante insiste en que su prioridad pasa por cuidar su bienestar personal y afrontar el futuro con cautela, sin anticipar escenarios ni entrar en valoraciones públicas.