Este es el romántico gesto con el que Bradley Cooper habría pedido matrimonio a Gigi Hadid

Con la llegada del próximo año a la vuelta de la esquina, ya comienzan a sonar las primeras campanas de boda. Y es que Bradley Cooper y Gigi Hadid podrían convertirse en una de las parejas que pasen por el altar este 2026. Según han informado medios anglosajones citando fuentes próximas a su entorno, el actor habría pedido matrimonio a la supermodelo después de mantener una conversación previa con su madre, Yolanda Hadid, un gesto que refuerza la seriedad de la relación y los valores tradicionales del actor.

La información, adelantada por el periódico británico Daily Mail, apunta a que Cooper quiso seguir un protocolo clásico y romántico antes de formalizar su compromiso con la modelo, con la que mantiene una relación discreta desde finales de 2023. Aunque no existe confirmación oficial por parte de los protagonistas ni de sus representantes, el entorno de la pareja da por hecho que ambos ya hablan abiertamente de boda.

Un gesto previo con Yolanda Hadid

De acuerdo con la información del mismo medio, Bradley Cooper habló directamente con Yolanda Hadid, madre de Gigi, para expresarle su intención de casarse con su hija y pedir su consentimiento antes de hacerle la propuesta. El actor de Ha nacido una estrella quería dejar constancia de que se trata de una decisión meditada y de largo recorrido.

Este paso previo habría sido bien recibido por la familia de la modelo. También la madre de Cooper estaría al tanto de los planes de su hijo, con quien mantiene una relación muy cercana.

Una relación consolidada desde 2023

Gigi Hadid y Bradley Cooper comenzaron a ser vistos juntos en otoño de 2023, tras conocerse en una fiesta infantil de un amigo en común. Desde entonces, han mantenido una relación bastante privada de cara a los medios, con apariciones puntuales en Nueva York, viajes compartidos y presencia conjunta en eventos privados, evitando así pronunciarse públicamente sobre su vida sentimental.

A pesar de la privacidad que intentan mantener, los rumores de compromiso comenzaron a intensificarse la pasada primavera, cuando la modelo celebró su 30 cumpleaños. Hadid compartió unas fotos de su cumpleaños en las que se veía a la pareja dándose un apasionado beso. Ella lucía un anillo que generó especulación sobre si podía ser de compromiso.

El papel de sus hijas en la decisión

Uno de los elementos clave en este gran paso sería la voluntad compartida de formar una familia conjunta. Ambos son padres de relaciones anteriores. Bradley Cooper tiene una hija, Lea de Seine, nacida en 2017 y fruto de su relación con la modelo Irina Shayk. Mientras que Gigi Hadid es madre de Khai, nacida en 2020, a quien tuvo con el cantante Zayn Malik.

Según fuentes próximas a la pareja, ambos se imaginan una familia reconstituida en la que convivan sus hijas y, eventualmente, tener hijos en común, una idea que habría reforzado la decisión de formalizar la relación.

Las palabras de Gigi Hadid

Aunque la supermodelo ha sido muy reservada con su vida privada, en una entrevista concedida este año a Vogue, Gigi Hadid habló de su relación en términos generales, sin dar detalles. En ella explicó la importancia de llegar a una etapa vital en la que ambas personas sepan qué quieren y qué esperan de una relación, y señaló que su pareja le aporta seguridad y motivación personal.