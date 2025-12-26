Menú
La Navidad solidaria y familiar de Tamara Falcó e Íñigo Onieva junto a Isabel Preysler

Los marqueses de Griñón han felicitado las fiestas con sus cinco perros y han acudido a misa este lunes antes de entregar regalos a los necesitados.

@tamarafalco

Disfrutando de su matrimonio y tras realizar un paréntesis en sus planes de convertirse en padres, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han compartido una estampa navideña acompañados de sus cinco perros para desear felicidad a sus seguidores.

La celebración de la Nochebuena tuvo lugar en la residencia de Isabel Preysler en Puerta de Hierro. Allí se reunieron con Ana Boyer, Fernando Verdasco y sus sobrinos, en unas fiestas marcadas por la noticia del nuevo embarazo de su hermana y la reciente paternidad de Enrique Iglesias. La marquesa de Griñón ha posado ante el árbol de Navidad junto a su sobrino Martín.

Tras la cena familiar, el matrimonio comenzó el día de Navidad asistiendo a misa en una parroquia próxima a su domicilio. Aprovechando la festividad, acudieron posteriormente a un local de Cáritas para aportar su granito de arena entregando regalos a los más desfavorecidos.

La pareja abandonó el templo en un vehículo conducido por el empresario, manteniendo la discreción sobre el resto de sus planes navideños ante la expectación mediática.

