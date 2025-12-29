El supuesto hijo secreto de Jero de Los Chichos reclama su herencia tras realizarse una prueba de ADN

El pasado fin de semana el programa ¡Vaya fama! se hizo eco del testimonio de David España, un hombre de 40 años que asegura ser hijo de Jero, quien fuera miembro del grupo musical 'Los Chichos. David tiene en su poder una prueba de ADN que confirma que es hermano de Chaboli, hijo del cantante y actual marido de Niña Pastori.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con el abogado Fernando Osuna, que asegura que "la ciencia no falla" y que la prueba de ADN que tiene David en su poder determina que hay "un 99,99% de posibilidades, el máximo, porque 100% nunca se da", por lo que "hemos presentado la demanda y esperemos que se consiga la sentencia". De demostrarse que David es hijo del líder de 'Los Chichos', tendría derecho a la herencia porque "es heredero forzoso" y también tendría derecho "a usar los apellidos".

El supuesto hijo de 'el del medio de Los Chichos' sustrajo una muestra de ADN de una colilla de Chaboli. "Creo que me lo merezco y que estoy en mi pleno derecho de reclamar lo que es mío", expresó David al citado programa, que quiere que se le reconozca legal y judicialmente. Además, confesó que ha estado años intentando que sus supuestos hermanos le reconocieran y cuenta que saben de su existencia porque hubo una demanda hace años, la cual no llegó a buen puerto.

Chaboli, hijo de Jero, y Niña Pastori

Sin embargo, Chaboli asegura que no sabe nada de él. Así lo contó Kike Calleja en el programa Fiesta después de haber podido hablar con él: "Me dice 'a mí nunca me han hablado de esta historia, no conozco a este chico, no tengo ni idea'". "Es un tema que le molesta", confirma el periodista, que también se puso en contacto con Emilio, exintegrante del grupo: "Me dice 'sí, me suena la historia' y cuando le pregunto si conocía a esta mujer, que supuestamente iba con vosotros a las giras, me dice 'bueno, sí sabemos quién es, pero por respeto a Jero no vamos a decir absolutamente nada".