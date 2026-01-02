Blanca Romero y Quique Sánchez Flores ya no se esconden y publican unas reveladoras fotografías

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores sellan su amor en Nochevieja tras semanas de rumores

La actriz asturiana ha aprovechado el cambio de año para oficializar la que ya es, sin duda, la pareja revelación del inicio de 2026. Blanca Romero ha compartido a través de sus redes sociales un álbum de fotografías muy personal donde aparece junto a Quique Sánchez Flores, exfutbolista y actual entrenador de fútbol, confirmando lo que era un secreto a voces desde que fueron fotografiados cenando en Madrid el pasado mes de diciembre. Con un escueto pero contundente mensaje —"Lo mejor de mi año eres tú"—, Blanca ha mostrado imágenes de su día a día en Asturias, donde el técnico ya aparece totalmente integrado en el círculo íntimo de la modelo, compartiendo momentos con su hija Lucía Rivera, su padre y sus mascotas.

Esta confirmación pone fin a meses de especulaciones que comenzaron cuando la revista Lecturas publicó las primeras imágenes de la pareja disfrutando de una velada romántica y un espectáculo de flamenco en la capital. Desde entonces, la expectación ha sido máxima, especialmente por la disparidad de sus mundos profesionales, aunque ambos comparten una madurez vital muy similar: Blanca tiene 49 años y Quique, 60. La naturalidad con la que el entorno de Sánchez Flores (perteneciente al icónico clan de "Los Flores") ha acogido la noticia también ha sido clave; incluso Alba Flores y Guillermo Furiase han reaccionado con humor y alegría ante la nueva relación del que fuera entrenador de equipos como el Atlético de Madrid o el Sevilla.

El currículum amoroso de Blanca Romero siempre ha estado marcado por la discreción, a excepción de su matrimonio más mediático con el torero Cayetano Rivera, con quien se casó en 2001 en una ceremonia que paralizó el país y quien adoptó legalmente a su hija Lucía. Tras su divorcio en 2004, la actriz se centró en su carrera y en su faceta de madre soltera —especialmente tras el nacimiento de su segundo hijo, Martín, en 2012—, manteniendo solo algunos romances fugaces o rumores nunca confirmados con figuras como el actor Daniel Guzmán o el músico Lin Cortés. Por su parte, Quique Sánchez Flores llega a esta relación tras dos matrimonios previos y cuatro hijos, habiendo mantenido siempre un perfil bajo en lo que a su vida privada se refiere. Este nuevo capítulo parece haber devuelto la ilusión a la asturiana, quien recientemente confesaba encontrarse en un momento de plenitud y "libertad absoluta" antes de que el amor llamara de nuevo a su puerta.