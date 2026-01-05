Timothée Chalamet confirma su relación de 3 años con Kylie Jenner en un bonito discurso

La 31ª edición de los Critics Choice Awards, celebrada en California, tuvo en Timothée Chalamet a uno de sus grandes protagonistas. El actor, que se alzó con el premio a Mejor Actor por su interpretación en Marty Supreme, no solo celebró un nuevo hito profesional, sino que protagonizó uno de los momentos más comentados y virales de la gala al dedicar públicamente el galardón a Kylie Jenner, su pareja desde hace tres años.

Chalamet subió al escenario visiblemente nervioso y emocionado. Tras reconocer el trabajo del equipo de la película y a sus compañeros de categoría, entre ellos Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Wagner Moura, el actor hizo una pausa antes de pronunciar unas palabras que marcaron la noche. "Gracias a mi pareja desde hace tres años. Gracias por nuestros cimientos. Te quiero. No podría hacer esto sin ti", expresó ante un auditorio que reaccionó con aplausos inmediatos.

Timothée Chalamet thanks Kylie Jenner after winning Best Actor at the #CriticsChoiceAwards: "Thank you to my partner of three years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn't do this without you." pic.twitter.com/jw38LVNOkl — Variety (@Variety) January 5, 2026

Desde el patio de butacas, Kylie Jenner siguió cada palabra con emoción, respondiendo con un claro "Te amo" y un "Te quiero" que las cámaras captaron sin dificultad, convirtiendo el intercambio en uno de los clips más compartidos de la noche.

El gesto supuso un paso más en la exposición pública de una relación que, desde que salió a la luz, ha estado marcada por la discreción y el escepticismo inicial. Muchos dudaron de su compatibilidad cuando se conoció el romance, pero la pareja ha ido consolidándose lejos del foco mediático, apareciendo de forma puntual en alfombras rojas y eventos clave. La mención a los "cimientos" fue interpretada como una referencia directa a esa construcción lenta y sólida de su vínculo.

La llegada de ambos a la ceremonia también generó atención. A diferencia de otras apariciones conjuntas, esta vez no coordinaron estilismos. Chalamet optó por un traje sastre azul marino de botones cruzados con rayas verticales, camisa blanca y una llamativa corbata estampada de rosas, mientras que Jenner apostó por un diseño vintage de Versace con encaje y malla metálica, confirmando que cada uno mantiene su identidad estética incluso cuando comparten protagonismo.