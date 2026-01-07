Cara a cara de Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui en los juzgados

Este miércoles 7 de enero, tras el cruce de acusaciones en las últimas semanas después de que Giorgina Uzcategui presentase una denuncia contra Ilia Topuria por presunto maltrato, la expareja se ha visto las caras en los juzgados de Móstoles.

A pesar de que en un primer momento se dijo que el hispano-georgiano estaba citado a declarar tras la denuncia por violencia de género de su exnovia, él mismo aclaró a través de sus redes sociales que su comparecencia en los tribunales se debía a un procedimiento familiar y administrativo relacionado con un viaje al extranjero de la hija de año y medio que tienen en común. Al parecer, Giorgina necesita el permiso de su padre para poder llevarse a la niña a Estados Unidos, tal y como pretende.

El reencuentro de Topuria y su expareja en los tribunales se vivió en un clima de tensión evidente después de que el luchador haya denunciado que lleva más de cuatro meses sin poder ver a su pequeña a pesar de que lo ha intentado en varias ocasiones.

Fue Giorgina la que llegó en primer lugar a los juzgados. Rodeada de fuertes medidas de seguridad y de una gran expectación mediática, Uzcategui accedió a la sede judicial de Móstoles vestida completamente de blanco, muy seria y sin hacer declaraciones a la prensa.

Minutos después fue Ilia el que hizo su aparición y, lejos de mostrarse nervioso, quiso dejar claro que "estoy muy tranquilo, no estoy nada agobiado". "Voy a volver a ver a mi niña muy pronto, entonces no estoy nada agobiado. Estoy muy tranquilo así que, por favor, si me dejáis paso", expresó con una sonrisa, confesando que en estos momentos "mi prioridad es mi hija, mis hijos, mi familia".