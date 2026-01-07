Iker Casillas, en vilo tras la operación de urgencia de Sara Carbonero

El pasado viernes 2 de enero, Sara Carbonero estaba disfrutando de unas vacaciones de fin de año en la isla de La Graciosa, y requirió atención médica tras sufrir una fuerte indisposición. La periodista fue sometida a una operación de urgencia de la que se está recuperando en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Lanzarote. Uno de sus médicos de confianza se ha trasladado a las islas Canarias para seguir de cerca su evolución. Íker Casillas está al tanto de todo lo que ocurre con la madre de sus hijos. Como ha confirmado su entorno a la revista ¡Hola!, Sara "no está grave, se está recuperando". La periodista se encuentra acompañada de su pareja, Jota Cabrera y de su amiga Isabel Jiménez.

Miércoles atípico ya que no han salido las revistas del corazón a los kioscos si bien tenemos un adelanto de las portadas online. En la revista ¡Hola!dedican su portada a la boda de Gigi Sarasola con Sara Zaldivar, después de diez años de relación y dos hijos en común, que ha tenido lugar en un lujoso resort de la República Dominicana.

En la revista Diez Minutos Tamara Falcó e Iñigo Onieva son protagonistas de la portada ya que se centran en los negocios este 2026, incluso que Tamara podría estar negociando su participación en un nuevo talent show, en la cadena en la que colabora.

En Semana, vemos a Anabel Pantoja con David Rodríguez paseando pro la playa en compañía de su hija, lo que que demuestra que siguen juntos pese a los rumores que apuntan a la mala relación entre él y la familia de Anabel. También son protagonistas Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que acaban de adquirir, según la revista la casa de sus sueños en Portugal.

Lecturas lleva como exclusiva el informe de UFO en el que la reina Letizia es una de las más trabajadoras y austeras, ya que ha gastado en 2025 un total de 45.000 euros en prendas nuevas, 12.000 menos que en 2024. Además, fue la reina más trabajadora porque trabajó 121 días el año pasado. Precisamente ayer, justo después de la Pascua Militar los Reyes y sus hijas estuvieron tomando el tradicional roscón de reyes en la casa de Jesús Ortiz.