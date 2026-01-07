Sara Carbonero se recupera en la UCI tras ser operada de urgencia

La revista Semana ha adelantado la noticia del ingreso hospitalario de Sara Carbonero en Lanzarote. La periodista se encontraba disfrutando de unas vacaciones en la isla junto a su actual pareja, Jota Cabrera, y un grupo de allegados, entre los que destaca la presentadora Isabel Jiménez, cuando comenzó a sentirse indispuesta.

Aunque el entorno mantiene un estricto hermetismo pidiendo cautela y prudencia, ha trascendido que Sara tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia el pasado 2 de enero. Actualmente, evoluciona de forma favorable en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico insular. Asimismo, la revista señala que Iker Casillas está al tanto de todo y recibe información detallada sobre su estado al estar en contacto con la actual pareja de Carbonero, quien la acompaña en el hospital.

Según informan fuentes cercanas a la publicación, el equipo médico valoró la opción de trasladar a la paciente a otro hospital. Sin embargo, dicha posibilidad fue descartada al considerarse que un desplazamiento en helicóptero no era aconsejable dada su situación clínica en ese instante. Ante la imposibilidad del traslado, un facultativo de confianza de Carbonero se ha desplazado hasta Lanzarote para supervisar su evolución, tal y como han contado en el programa Fiesta.