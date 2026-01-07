Lara Álvarez y el piloto Perico Durán se reconcilian por Navidad: sus primeras palabras tras la confirmación

Las Navidades han dejado una sorpresa inesperada a Lara Álvarez. La presentadora y el piloto Perico Durán han vuelto a acercarse y han decidido darse otra oportunidad, una historia que reaparece con discreción y sin grandes titulares pero con mucha ilusión.

Fue un restaurante madrileño el que encendió las alarmas al compartir en redes sociales una fotografía de la comunicadora y el piloto de avión cenando juntos el pasado 23 de diciembre. Poco después, la revista Diez Minutos ha confirmado lo que muchos intuían: Lara y Perico han vuelto a acercarse y han sido fotografiados paseando de la mano, relajados y cómplices, durante las fiestas navideñas.

La pareja ya había retomado su historia en 2025, años después de su primer romance en 2011. Sin embargo, en mayo del pasado año decidieron separarse de nuevo, explicando entonces que el cariño no siempre es suficiente y que, en ocasiones, dejar marchar también es una forma de querer, "no puedes aportar ni recibir de la otra persona lo que esperas", explicaban.

Ahora, ambos han optado por intentarlo una vez más, aunque sin prisas ni grandes declaraciones. Lara Álvarez se ha mostrado prudente al hablar del tema, "Dios dirá" ha asegurado ilusionada a la citada publicación, evitando poner etiquetas a una nueva oportunidad con el piloto en la que ambos prefieren disfrutar de su felicidad lejos del foco mediático.

Mientras la presentadora celebraba el inicio de año en Asturias junto a su familia, Perico Durán también ha reaccionado con cautela a la noticia. Sin entrar en detalles, el piloto ha reconocido el cariño que siente por Lara, dejando claro que atraviesan un momento personal que prefieren proteger.