Perico Durán responde a los rumores de reconciliación con Lara Álvarez

El antiguo compañero sentimental de la asturiana se encuentra en el centro de todas las miradas tras los rumores de un acercamiento. En medio de esta ola de comentarios, el hombre de negocios ha reaparecido ante los medios mientras cumplía con su agenda laboral.

Interrogado sobre dichas habladurías, ha optado por la discreción con una contestación tajante para evitar ahondar en su intimidad: "No es el momento. Aquí estoy trabajando, macho".

No obstante, su actitud cambia cuando se le menciona el aprecio que el público profesa hacia la conductora televisiva. "Yo también, yo también", replica, dejando patente que ella sigue siendo especial en su vida pese a la ruptura.

Pese a su hermetismo, sí quiso deslizar una pincelada sobre su situación actual asegurando estar "muy contento".