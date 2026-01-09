Javier Ambrossi bromea con buscar nuevo marido tras separarse de Javier Calvo

Ilusionado por su nueva andadura en la cadena pública como presentador del Benidorm Fest, Javier Ambrossi ha vuelto a ponerse frente a los focos en la rueda de prensa el pasado jueves en los estudios de RTVE. Acompañado por Jesús Vázquez, Inés Hernand y LalaChus, el director y guionista no esquivó las preguntas sobre su situación personal.

Aunque se mostró ambiguo al ser preguntado sobre una posible reconciliación sentimental con Javier Calvo, quiso zanjar especulaciones afirmando que "donde me lleve mi vida, me llevará", subrayando que es un asunto que no le incumbe a nadie.

Ambrossi fue tajante respecto al ruido mediático generado tras la Nochevieja, cuando se les vio despidiendo el año juntos, aclarando que vive ajeno a ello: "No tengo redes, no tengo ni siquiera Instagram". El creador de La mesías insistió en que su prioridad es vivir su vida sin preocuparse por la repercusión de los rumores.

Lo que sí dejó claro es que la marca 'los Javis' sigue intacta en lo laboral. "Estaba ayer con él revisando todos los proyectos de este año", explicó, asegurando que trabajan "como si no lo hubiéramos dejado". Incluso llegó a bromear con la fantasía de encontrar un nuevo marido, un chascarrillo para ilustrar que se encuentra en una "etapa bonita de transición". Sobre Calvo, solo tiene buenas palabras: "Tengo la suerte de tener un mejor amigo al que amo".