Los Javis se separan tras 13 años juntos y en medio del escándalo sobre su relación abierta

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos artísticamente como Los Javis, se han separado tras 13 años de relación sentimental. Así lo confirman fuentes cercanas a la pareja al diario El País, tras muchos años de rumores en los que se hablaba de que ambos mantenían relaciones paralelas consentidas.

Aunque ya no son pareja, mantendrán activa su relación laboral, ya que ambos son propietarios de Suma Content, la productora creada con la finalidad de crear contenido de cine, televisión y teatro con la que han desarrollado proyectos como el musical La llamada o las series de éxito Paquita Salas, Veneno y La Mesías. En la actualidad están trabajando en su nueva película, La bola negra, con Penélope Cruz, Lola Dueñas, Glenn Close o el cantante Guitarricadelafuente en su reparto.

Las mismas fuentes confirman que ahora "están trabajando juntos mejor que nunca" y que La bola negra es "el proyecto más bonito de su vida". La semana pasada terminó la grabación del grueso del filme con una fiesta con el equipo, aunque cada vez será más habitual verles por separado.

Los rumores de relación abierta, que llevan años circulando, se intensificaron el pasado 5 de noviembre, cuando las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa desvelaron que no paraban de recibir noticias sobre una posible crisis sentimental. Su entorno desveló entonces que la suya era una relación larga e intensa donde las crisis son comunes, aunque también confirmaron que tienen una filosofía propia de pareja.

Los Javis se comprometieron en septiembre de 2017 durante la premiere de La llamada, cuando Ambrossi pidió a Calvo que se casara con él con los asistentes en el Capitol como testigos. "La película habla sobre el amor transformador que siento por Javi, el amor de mi vida. Yo creo que es el momento, no lo iba a hacer, pero ¿te quieres casar conmigo?", dijo Ambrossi, a lo que Calvo aceptó inmediatamente.