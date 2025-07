Nacho Vigalondo es el responsable de Superestar, retrato de la cantante Tamara y todo su particular universo en clave de comedia negra tan fantástica como sentimental, y siempre con el particular sentido del humor de su creador. El resultado es 100% Vigalondo y mucho menos Los Javis; una de las creaciones más originales de la temporada y una serie que hace honor a los personajes que retrata... a su manera, pero que también aporta toneladas de fantasía y negrura al particular cuento de hadas.

Tal y como la describe Juanma González en una nueva videocrítica de Seriemente, es como si Wes Anderson y Adam McKay se hubieran liado en un callejón. Una ficción tan extraña como fascinante que, quizá, no agrade a los que esperan una hagiografía sentimental de Tamara y compañía, o un retrato afectuoso de las comunidades que la adoran. Superestar hace eso pero va más allá y se convierte en una obra de autor y una verdadera crónica de lo extraño, quizá lo mejor que ha rodado Vigalondo hasta ahora (y, en cierto modo, un "trolleo" hacia las expectativas).

