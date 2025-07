Emocionante visita de Schwarzenegger a John Milius, director de Conan y enfermo terminal

Los tiempos en los que el director y guionista John Milius dominaba la industria quedan lejos. Y por eso mismo, imágenes como la de Arnold Schwarzenegger, protagonista del mayor éxito como director de Milius, Conan, el Bárbaro, adquieren todavía más valor.

El actor austriaco visitó a Milius, de 81 años y retirado tras un ictus, en las últimas etapas de la enfermedad terminal de éste. El actor reflexionó sobre la fuerza del que también fue guionista de Apocalipse Now en su página Arnold’s Pump Club. Un autor que fue desterrado por el propio Hollywood por su pensamiento de derechas y encendida defensa de las armas, pese a la gran colección de éxitos que proporcionó a la industria.

"Seamos honestos: envejecer puede ser un verdadero dolor de cabeza, y vernos a nosotros mismos y a nuestros mejores amigos envejecer puede hacer que queramos escondernos. Pero ahí es cuando tenemos que presentarnos ante nosotros mismos y ante ellos", escribió Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger visits John Milius, July 2025. pic.twitter.com/ic38Xhrq2g — octopusmagnificens (@octopodiforme) July 8, 2025

"John ha sido sido un verdadero campeón, luchando contra este cáncer con valentía. Pero sé que es difícil pasar por la quimioterapia, y su enfermera me dijo que necesita levantarse y caminar más, así que le pregunté si podía caminar".

Evocando un guion de Conan nunca realizado, aseguro que "me dijo que no tenía ganas y le recordé lo que escribió sobre Conan. Yo dije: John, no eres tú quien no quiere caminar. Es el diablo que llevas dentro. Sabes mejor que nadie que te jugará una mala pasada. Te dirá que te acuestes, que te relajes, que elijas la comodidad. Eso es porque te quiere antes. Pero tienes que decir ‘¡Que te jodan!’ como Conan. Puede tenerte algún día, pero no hoy. Esto es una batalla, y tú eres un gladiador. Va de la mañana a la noche", escribió sobre el guionista y director, cuyo último trabajo relevante fue la serie Roma de HBO.

El resultado, que el "famoso fuego de Milius" se encendió en su mirada y tuvo que ayudarle a levantarse. Más tarde, el legendario guionista "no quería dejar de caminar".

La emocionada reflexión de Schwarzenegger, de 77 años, es que "las personas que eligen lo fácil terminan viviendo una vida mucho más difícil y menos feliz. Lo sabemos por ciencia y por experiencia. Son más propensas a padecer diabetes, problemas cardíacos, Alzheimer, dolores, falta de energía... cualquier dolencia de la que la gente se queje, y no hacer ejercicio y comer mal lo convierte en una certeza (…) Ese demonio que llevas dentro quiere lo mejor para él, que es lo peor para ti. La buena noticia es que, al igual que John y yo, todos ustedes tienen el poder de luchar. Todo lo que necesitas es voluntad. Lo he visto una y otra vez".