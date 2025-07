El actor sueco Stellan Skarsgård, que solo recientemente ha intervenido en títulos como Chernobyl, Dune o Mamma Mía, o la exitosa serie de Star Wars Andor, ha comentado el pasado nazi del director Ingmar Bergman, con quien trabajó en el teatro, provocando ríos de titulares en la prensa cinematográfica.

El actor de fama internacional tildó su relación con el director de El séptimo sello como "complicada". "Y aún así puedes calificarlo como un imbécil. Caravaggio probablemente también lo fue e hizo grandes pinturas".

"Bergman era un manipulador. Fue nazi durante la guerra y la única persona que conozco que lloró cuando murió Hitler. Siempre lo excusábamos, pero tengo la sensación de que tenía una visión muy extraña de los demás. Pensaba que algunas personas no valían la pena. Se notaba cuando manipulaba a los demás. No era amable", dijo la estrella sueca en el festival de Karlovy Vary.

Bergman en los años 50 | Cordon Press

Unas palabras que han tenido resonancia mundial y han recordado el pasado nazi del realizador de Fresas Salvajes o Persona. Unas simpatías que, según el propio Bergman, desaparecieron cuando constató las atroceidades de los campos de concentración, tal y como reconoció en sus memorias, Linterna Mágica.

El actor se encontraba en el festival húngaro para presentar Sentimental Value, la nueva película de Joachim Trier, que cuenta la historia de dos hermanas que se reencuentran con su padre. Skarsgård, habitual tanto del director Lars Von Trier como del cine americano, es el padre de Bill Skarsgård (It) y Alexander Skarsgård (Tarzán), así como Gustaf Skarsgård, todos estrellas internacionales.

Sobre Von Trier también se mostró muy sincero, evocando el rodaje de la célebre Bailar en la oscuridad, protagonizada por Björk. "Lars tuvo algunos problemas. No se llevaba bien con Björk y ella no se llevaba bien con él. Eran dos fanáticos del control, acostumbrados a conseguir lo que querían. Cuando finalmente llegué al set, el productor se echó a llorar. Sabía que algo andaba mal", recordó. "No creo que se odiaran; al menos él no la odiaba. Pero definitivamente no se llevaban bien".