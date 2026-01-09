Primeras palabras de Isabelle Junot tras la muerte de su padre

Philippe Junot, empresario francés conocido internacionalmente por su matrimonio con Carolina de Mónaco, ha fallecido a los 85 años mientras se encontraba en Madrid disfrutando de unos días junto a su familia. La muerte se produjo en un ambiente de tranquilidad, según ha confirmado su entorno cercano, que ha señalado que "se fue en paz, feliz y tranquilo".

Horas después de la muerte de su padre, Isabelle Junot atendió a Europa Press a las puertas de su domicilio en la capital, donde agradeció el respeto y las muestras de cariño recibidas. Acompañada en todo momento por su marido, Álvaro Falcó Chávarri, la socialité destacó la serenidad con la que Junot vivió sus últimos momentos, rodeado de sus seres queridos. "Al final se ha ido en paz. Es muy triste, pero ha tenido una vida muy larga y muy feliz, y estamos muy agradecidos de haberle tenido como padre", expresó.

La familia informó de que no se celebrará ninguna despedida pública ni multitudinaria, por expreso deseo de sus cuatro hijos, Victoria, Isabelle, Alexis y Chloé. Los restos mortales de Philippe Junot serán trasladados a Cannes una vez se completen los trámites necesarios, aunque está previsto que se celebre posteriormente una misa funeral abierta a quienes deseen rendirle homenaje.

Philippe Junot alcanzó gran notoriedad mediática tras su boda con Carolina de Mónaco en 1978, una unión que finalizó dos años después. En los últimos años mantenía una estrecha relación con sus hijos y nietos, con quienes pasaba largas temporadas.

Isabelle Junot, que se encuentra embarazada de su segundo hijo, una niña que nacerá la próxima primavera, aseguró que su gestación evoluciona "fenomenal" y concluyó su intervención señalando que, pese al dolor por la pérdida, la familia afronta el futuro con agradecimiento y esperanza.