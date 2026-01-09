Fallece Philippe Junot, padre de la marquesa de Cubas y ex de Carolina de Mónaco a los 85 años

Philippe Junot, el que fuera el primer marido de Carolina de Mónaco y padre de Isabelle, marquesa de Cubas, ha fallecido esta madrugada en Madrid a los 85 años.

Ha sido su hija Victoria quién ha comunicado a través de Instagram la noticia:

"Con el corazón removido y triste anuncio con tristeza el fallecimiento de mi padre. Dejó este mundo en paz, rodeado de su familia, el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga, hermosa y aventurera vida. Abuelo de 3, casi 4. A mi legendario papá, cuánto te queremos. Te vamos a extrañar; no hay palabras adecuadas… gracias por todas las risas y las aventuras, por mostrarnos tu mundo y por la inspiración para alcanzar mayores alturas. Gracias por tu amor, que nunca nos dejará. Qué privilegio haber vivido a tu lado. Un verdadero caballero, como lo fue siempre. Un capítulo difícil de cerrar, pero seguiremos sonriendo, viviendo y riendo al máximo, tal como él querría que todos lo hiciéramos. Hasta que nos volvamos a encontrar", añade. "De alguna manera, en casi todas las fotos que seleccioné, él lleva traje".

Philippe Junot con su hija Isabelle y su yerno Álvaro Falcó

Philippe Junot ha fallecido en Madrid, donde pasaba tiempo con su hija y su yerno, Álvaro Falcó. Isabelle era una de los 4 hijos que tuvo Junot, tres habidos en su matrimonio con Nina Wendelboe-Larsen, y la última, Chloé con la sueca Helen Wendel. Asimismo, era abuelo de tres criaturas y, como bien dice su hija Victoria en redes sociales, "casi cuatro", ya que Isabelle está embarazada de su segundo hijo.

Las últimas apariciones públicas de Philipe Junot están ligadas a su hija Isabelle ya que fue el padrino del enlace de su hija con Álvaro Falcó, marqués de Cubas e hijo de quién fuera otro de sus amores, Marta Chávarri.

Nacido en París en 1940, Junot saltó a la fama internacional cuando conoció a la princesa Carolina de Mónaco. Ella tenía 19 años y él era 17 años mayor y una larga lista de conquistas detrás. Su boda, celebrada en 1978, fue un evento multitudinario a nivel europeo, pese a que los príncipes Rainiero III y Grace Kelly no aprobaban su relación. Dos años más tarde, fue fotografiado con otra mujer que no era Carolina de Mónaco lo que desencadenó su divorcio y la posterior nulidad eclesiástica de su enlace.

En 1987 se casó con Nina Wendelboe-Larsen, con tuvo tres hijos: Victoria, Alexis e Isabelle.