Raquel Mosquera desvela al fin el motivo que ha llevado a la cárcel a su marido: "Ha cometido un grave error"

La presencia de Raquel Mosquera esta semana en el plató de ¡De Viernes! ha marcado un antes y un después en el relato que la peluquera venía sosteniendo sobre la misteriosa ausencia de su marido. Tras meses de evasivas, silencios y versiones contradictorias, Mosquera finalmente rompió su silencio para admitir la cruda realidad: Isi se encuentra en una prisión francesa tras haber sido detenido por tráfico de drogas. Con un tono que oscilaba entre la victimización y la lealtad incondicional, la colaboradora confesó que su esposo fue interceptado cuando realizaba un trayecto desde Martinica hacia Francia. "La cruda realidad es por temas de drogas. Lo llevaba en el estómago, como se dice, como mula", reveló ante la mirada atónita de los colaboradores, confirmando así los peores presagios que sobrevolaban su entorno desde el pasado verano.

Esta confesión frontal choca radicalmente con el discurso que Raquel había mantenido apenas unos meses antes. En sus primeras intervenciones y publicaciones en redes sociales tras la detención —que se produjo el 5 de julio—, la peluquera llegó a asegurar que desconocía por qué su marido no regresaba de su viaje de negocios, sugiriendo incluso que podría tratarse de una estafa o un secuestro. "Cuando me llamaron el sábado por la mañana me dijeron que estaba detenido y yo dije: 'Es una broma'. Pensé que era una estafa porque me llaman continuamente números móviles y creía que me pedían un rescate", relató en su momento. Sin embargo, en su reciente entrevista ha admitido que el dolor y la preocupación la han acompañado durante todo este tiempo, reconociendo que el riesgo físico que corrió su marido fue extremo: "Me preocupó mucho solo de pensar que eso se le podía abrir en la tripa. Podía haber perdido la vida".

Las contradicciones no solo afectan al motivo de la detención, sino también a la gestión burocrática del caso. Mientras que en octubre aseguraba que su abogado penalista estaba "pendiente de todo" y que ella no sabía en qué prisión exacta se encontraba Isi, el viernes pasado salió a la luz que la falta de comunicación entre el matrimonio se ha debido, en gran medida, a errores cometidos por ella misma. Se desveló que Mosquera ha enviado mal la documentación necesaria para obtener el permiso de visita hasta en tres ocasiones, lo que ha dilatado el proceso durante meses. A pesar de que la embajada de España en Francia ya ha visitado a Isi en dos ocasiones, Raquel justificó su inacción alegando una supuesta protección de la privacidad que ha terminado volviéndose en su contra. "Los tres primeros meses no se hizo porque lo quise llevar todo discretamente", explicó, tratando de justificar por qué aún no ha cruzado la frontera para verle.

El testimonio de Mosquera dejó entrever una profunda fractura entre la imagen de familia ideal que siempre ha proyectado y la realidad delictiva a la que se enfrenta ahora su marido. A pesar de admitir que Isi ha cometido un delito grave, la peluquera se negó a mostrarse decepcionada, optando por una defensa basada en el perdón y la ceguera voluntaria sobre las finanzas familiares. "Es un delito, pero es mi marido y le quiero. Está claro que algo ha tenido que pasar para que él cometa esto y me tiene que explicar qué ha pasado", sentenció, dejando caer que los motivos podrían ser económicos. Esta postura fue duramente cuestionada en el plató, recordándole sus declaraciones previas donde afirmaba que "cada uno tiene su economía" y que ella no se metía en los negocios de Isi, una estrategia de "ignorancia deliberada" que recuerda a otros casos mediáticos y que resulta difícil de sostener dado el alto nivel de vida y las deudas que, según diversas informaciones, asedian a la pareja.

Hacia el final de su intervención, Raquel Mosquera cerró filas en torno a su matrimonio con una proclama de amor que ignora la gravedad de los hechos probados. "Mi marido ha cometido un gran error, un delito, pero su mujer estará aquí fuera para ayudarle a salir adelante junto a sus hijos", afirmó con contundencia. Esta promesa de fidelidad llega en un momento en que su credibilidad pública está más cuestionada que nunca, tras haber pasado de negar la mayor a admitir que su marido es, a ojos de la justicia francesa, un narcotraficante. La entrevista terminó sin aclarar cómo se enfrentará a las posibles penas de prisión prolongadas, pero dejando claro que, para Raquel, la construcción de su propia narrativa sigue siendo la prioridad, incluso cuando los hechos la obligan a desmentirse a sí misma ante millones de espectadores.