El misterio que rodea la detención en París del marido de Raquel Mosquera: "Es complicado"

Raquel Mosquera atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. La viuda de Pedro Carrasco, que hace solo unos meses festejaba el primer año de matrimonio con Isi después de diez años juntos, se enfrenta ahora a un inesperado revés tal y como desveló el periodista Kike Calleja en el programa Fiesta: su esposo se encuentra detenido en París desde hace cuatro meses. Un tema delicado que ha sido analizado durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico en la que han intervenido Federico Jiménez Losantos, Isabel González, Daniel Carande y Paloma Barrientos.

Aunque por el momento se desconocen las razones precisas del arresto de Isi y los pormenores del caso, desde el espacio de Telecinco se negó que la detención esté vinculada al bar que la pareja gestionaba en Madrid, un negocio que en su momento causó controversia debido a las quejas por ruido de los vecinos. Finalmente, Calleja sugirió en el programa de Emma García que el círculo cercano al detenido maneja mucha información y que, si deciden hablar, "seguramente entenderemos muchas cosas."

Mientras todo esto ocurre, Raquel Mosquera trata de seguir con su vida, tal y como ha explicado nuestra compañera Paloma Barrientos, que se puso en contacto con la peluquera para saber cómo había recibido la noticia: "Raquel Mosquera sigue en su Instagram, centrada en su centro de estética y en su familia. Le mandé un mensaje cuando salió esta noticia y fue muy cariñosa pero no quiso entrar en detalles."

Tal y como ha señalado la periodista en el matinal de esRadio, Raquel siempre ha sido una mujer luchadora: "Ella es la que saca todo adelante, ha sacado a toda la familia adelante. El tema de Isi es complicado. Es una mujer que se amolda a todo."

Una misteriosa detención de la que, como ha recordado Daniel Carande, "seguimos sin saber los detalles": "Es raro que no sepamos nada." Mientras que Jiménez Losantos ha lamentado que una mujer "tan buena" como Raquel no haya "acertado con los hombres."