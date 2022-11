Jiménez Losantos recuerda a Jorge Javier lo que decía de Rocío Carrasco antes de conocerla

Raquel Mosquera no tenía que haber ido al Deluxe. Esa es la conclusión de la crónica rosa de Es la mañana de Federico respecto a la entrevista de la mujer de Pedro Carrasco del pasado sábado. Un programa del que salió airosa pese a los intentos desesperados de Jorge Javier Vázquez de ridiculizarla para ensalzar la figura de Rocío Carrasco.

Un nuevo linchamiento en directo durante un programa en el que la llamaron cerda hasta en dos ocasiones de la mano de Jimmy Jiménez Arnau. "Hace tiempo una banda ha convertido rosa en amarillo y rojo en delictivo", dijo Federico Jiménez Losantos sobre los responsables de Sálvame. Lo del sábado -dijo- fue "otro caso de maltrato a las mujeres por parte de los mismos de siempre, Jorge Javier y su banda".

"Ella siempre ha contado la misma historia, ha mantenido su verdad. Y era la persona que estaba casada y vivía con Pedro Carrasco. Su hija no lo veía y no lo hablaba", dijo el periodista Carlos Pérez Gimeno respecto al pasado de la peluquera con su marido y su postura ante los continuos ataques de La Fábrica de la Tele y Rocío Carrasco.

Una Rocío que se ha convertido en la verdadera protagonista de los programas de corazón de Telecinco a través de una serie de supuestos documentales que, en realidad y a juicio de Jiménez Losantos, son "terribles para ella, pero no se da cuenta", por la cantidad de detalles personales que supuestamente desvela. "Ella, con tal de montar el pollo de todo el mundo es malo menos yo, ha puesto verde a toda la familia empezando por sus padres biológicos".

La agresiva entrevista de Jorge Javier a Raquel Mosquera dejó al fallecido Pedro Carrasco como un tonto manipulable. Pero, tal y como recordó Federico en esRadio, "era un hombre totalmente encantador que estaba encandilado por Raquel Mosquera, sorprendentemente. Por esa cosa ingenua de Raquel, que a él le encantaba. Eran felices".

"Fastidia que a una buena persona que además está medicada como Raquel Mosquera, venga un monstruo como Jorge Javier diciendo que les ha engañado durante años y que es una indocumentada que está acorralada. Y eso que la invita a su programa. Indocumentada. Está para allá de puro malo. Has estado tú, Jorge Javier, llamando mala madre durante ocho años a la misma que ahora defiendes", dijo Jiménez Losantos en referencia a las palabras del presentador a su nueva amiga durante gran parte de su trayectoria personal.

"Esta noche nos estamos dando cuenta de cómo nos has engañado durante años y de cómo hemos sido capaces de tragarnos tus bolas. Ya no cuela, estás acorralada. Has quedado como una indocumentada, que estás aliada con ‘el ser’. Eres otra de sus víctimas (...) Has estado semana tras semana llamando a una persona mala madre sin haber visto el documental, todo por odio. Se ha desmontado a una persona a la que tenía mucho aprecio", fueron algunas de las acusaciones del presentador contra Raquel Mosquera