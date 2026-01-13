El emotivo mensaje de Kiko Rivera a su hermano Cayetano en su 49 cumpleaños

Este martes 13 de enero es un día marcado en rojo para Cayetano Rivera, que alcanza los 49 años alejado del foco mediático. El diestro afronta este aniversario tras un intenso final de 2025, salpicado por su supuesta relación con la reportera Gemma Camacho y los rumores sobre una amistad con la rejoneadora francesa Lea Vicens. Todo ello, mientras aguarda la fecha del juicio por el accidente de coche en el que destrozó la entrada de su urbanización en Sevilla.

En este contexto, su hermano Kiko Rivera ha querido reivindicar la excelente sintonía que mantienen actualmente. El hijo de Carmen Ordóñez ha recibido una felicitación pública ante los 1,1 millones de seguidores del DJ en redes sociales, donde este ha compartido un carrusel de fotografías mostrando su complicidad.

"La vida, por circunstancias, no nos dejó compartir tantos momentos juntos cuando éramos niños", ha escrito el músico. Kiko ha recordado que su relación tardó en afianzarse tras la muerte de Francisco Rivera 'Paquirri', aludiendo veladamente a los años de distanciamiento provocados por la nula relación de Isabel Pantoja con la familia Rivera.

Superadas las rencillas pasadas, el DJ asegura que "hoy puedo decir sin dudarlo que eres una de las personas más importantes de mi vida". En su texto, define al torero como un "hermano cojonudo, de los que siempre están, de los que suman" y agradece su apoyo incondicional.

"Ya rozas la 5ª planta", bromea Kiko en la despedida de su mensaje, reiterando su "orgullo" por el vínculo que les une. Una muestra de afecto que llega en un momento delicado para el torero, cercado por las polémicas extraprofesionales y legales.