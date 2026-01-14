Caso Julio Iglesias: de acoso sexual a acoso laboral

Las novedades en el caso Julio Iglesias son los documentos que hoy publica elDiario.es con imágenes de las analíticas que les hicieron a las empleadas del cantante en 2021, en plena pandemia.
Son documentos que pertenecen a cinco mujeres que se sometieron a revisiones ginecológicas que se hicieron en junio de ese año en el centro privado Hospiten Bávaro. Se trata de reconocimientos médicos que incluyen resultados de VIH, ETS como clamidia, embarazo, ácido úrico o colesterol. También pruebas ginecológicas como citologías y ecografías pélvicas. Unos documentos que no indican que haya habido una violación.
La organización feminista Women's Link y Amnistía Internacional ofrecerán este miércoles una rueda de prensa con las responsables jurídicas para abordar la denuncia contra el cantante Julio Iglesias por agresiones sexuales, donde explicarán la denuncia y dar información en el contexto internacional sobre este tipo de casos "que en realidad son un patrón de abusos", como han explicado ambas organizaciones.
Es miércoles de revistas y Samantha Vallejo-Nágera protagoniza la portada de ¡Hola! para homenajear a su hijo Patrick, conocido como Roscón, que acaba de celebrar su mayoría de edad, y que debe su nombre al día de su nacimiento el día de Reyes. Un niño con síndrome de Down que "enseñó a su madre a disfrutar de la vida. Roscón es un amuleto. Un premio que me ha granjeado la vida. Tienen una espontaneidad que engancha". Samantha ha sido noticia por su salida de Masterchef, en el que ha trabajado como jurado durante casi dos décadas. Respecto a su salida se muestra educada, por no decir cautelosa. Y aunque no se menciona la palabra despido, porque no se ha confirmado que lo haya habido, cuenta que tenía la necesidad de "hacer algo nuevo".
También dedica la revista un recuerdo de Philippe Junot. El que fuera uno de los playboys más destacados de la noche europea de los 80 es homenajeado en Hola, la última revista en la que le fotografiaron con motivo de la boda de su hija.
En Semana, Victoria Federica protagoniza la portada junto a su nuevo novio, Jorge Navalpotro con quien han viajado este principio de año a Abu Dabi para acompañar la celebración de su 88 cumpleaños del rey Juan Carlos. Mientras, en Diez Minutos, Jessica Bueno sale con chico nuevo, aunque pixelado, que se llama Roberto, es productor musical, y según la periodista Leticia Requejo es conocido de Kiko Rivera.