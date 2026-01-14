Isabel Preysler "impactada" ante las graves acusaciones de "terror" contra Julio Iglesias

Las recientes acusaciones contra Julio Iglesias han generado un gran revuelo mediático. Dos exempleadas del hogar del cantante han denunciado agresiones sexuales, humillaciones y maltrato físico y verbal durante 2021 y 2022 en sus residencias de República Dominicana y Bahamas.

Las dos presuntas víctimas relatan cómo el padre de Enrique Iglesias las trataba como "esclavas" y las "usaba casi todas las noches", describiendo un "ambiente de control, acoso y terror".

La investigación se desarrolló durante más de tres años e incluyó entrevistas a 15 extrabajadores del artista y ha sido publicada por elDiario.es y Univisión.

Mientras Julio mantiene un llamativo silencio y habría puesto el asunto en manos de sus abogados ante la repercusión internacional, Isabel Preysler ha reaccionado con absoluta sorpresa. La 'reina de corazones' estaría "impactada" porque "no es el Julio que ella conoce", explican en El tiempo justo. "El Julio que conoce es un señor con los empleados, la familia y los amigos. No le reconoce, no conoce a esta persona", añadieron. A pesar de estar "en shock", Preysler no piensa pronunciarse públicamente sobre el asunto.