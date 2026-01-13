La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga desde hace días la denuncia por agresión sexual a Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga desde hace unos días una denuncia presentada contra el artista español Julio Iglesias por un presunto delito de agresión sexual.

Este mismo martes ha trascendido una denuncia pública sobre los supuestos comportamientos machistas del cantante, que habría realizado tocamientos y humillaciones a sus empleadas del hogar. La información publicada por eldiario.es asegura estar basada en entrevistas de 15 mujeres que han trabajado en las casas del cantante, pero afirmaba que no había constancia de denuncias formales.

Sin embargo, como ha podido saber Libertad Digital por fuentes fiscales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga desde el pasado 5 de enero del presente año 2026. Estas mismas aseguran que se han incoado diligencias de investigación penal procesales con el objetivo de conocer si el cantante pudo haber cometido el presunto delito de agresión sexual sobre sus extrabajadoras. La causa es secreta, por lo que no se conoce ni la denunciante ni qué actuaciones tiene pensado realizar Fiscalía para descubrir si existen indicios sobre ello.

Se trata de un paso preliminar, poco avanzado y habitual al recibir una denuncia. Se trata del paso para investigar si hay algo de cierto en la denuncia recibida, es decir, si hay indicios de que hubiese cometido los delitos por los que se encuentra acusado. Si la Fiscalía entiende que existen indicios, entonces el caso pasará al magistrado instructor, encargado de acordar las actuaciones pertinentes y, si concluyera que existen indicios suficientes, mandar a Iglesias a juicio oral.

Por el contrario, el caso podría quedar sobreseído en cualquiera de estas fases si es que la Fiscalía o el magistrado instructor del caso, entendiese que no existen indicios suficientes que apoyen la versión de la denuncia.

La versión de las denuncias anónimas que ha publicado el citado diario aseveraba que el carácter del cantante era irascible y que generaba una fuerte tensión en la casa en la que trabajaban. Además, le acusaba de haberla obligado a dejarse hacer tocamientos tanto en la vagina como en el ano. Asimismo, describía un ambiente de servidumbre que supuestamente era apoyado por la jefa de las empleadas del hogar, que también, según esta versión, mantenía encuentros sexuales con Julio Iglesias.

