Julio Iglesias, ¿verdad o caza de brujas?

Una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias, han publicado que Julio Iglesias habría agredido sexualmente, además de someter a vejaciones y humillaciones, a cuatro empleadas, quienes describen penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales.

Los hechos, según las entrevistadas, ocurrieron en 2021 en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas). Los encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

No hay constancia de denuncias ni en República Dominicana ni en Bahamas, los escenarios de los hechos; por tanto, como apuntaba Isabel González, no podemos juzgar a Julio Iglesias hasta que haya una denuncia y una sentencia.

La información llega a una redactora de cultura de elDiario.es que empieza a tirar del hilo y a partir de ahí se pide ayuda a Univision para que les haga cierta cobertura allí. Eso es lo que les llama la atención a nuestros colaboradores: el medio que lo ha publicado, que hace más activismo que periodismo, y que esa información llegue a una redactora de cultura.

Son los testimonios de seis extrabajadoras con las que ha hablado elDiario.es, que narran esas vejaciones y trazan una dinámica que coincide: hay dos categorías de empleadas, las que trabajan en el servicio doméstico, y las que tienen funciones específicas, como fisioterapeutas o bien simplemente acompañantes o invitadas del cantante. Solo las empleadas de mayor confianza le acompañaban en sus estancias temporales en Bahamas o España. Tanto en 2021 como en 2022, dos de las mujeres del servicio de Punta Cana fueron elegidas para trabajar durante el verano en la casa que el artista tiene en Málaga.

Según Univision, las exempleadas aportaron constancias laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y pedidos de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana. Asimismo afirman que tuvieron acceso a resultados de pruebas ginecológicas y de enfermedades de transmisión sexual que varias empleadas domésticas debieron hacerse en junio de 2021, tal como relataron tres de las entrevistadas. Asimismo cuentan que han podido revisar un mensaje del grupo de WhatsApp que tenían las empleadas en el que la encargada de la casa de Iglesias les pidió que le enviaran los resultados.