Guerra abierta entre las hijas de Charlie Sheen y Denise Richards por un exnovio

Lola (20) y Sami Sheen (21), las hijas que tienen en común los actores Charlie Sheen y Denise Richards, han protagonizado una inesperada pelea pública en las redes sociales que tiene como detonante un hombre. Sami publicó un TikTok en el que acusa a su hermana de verse con su exnovio: "Imagina descubrir que tu hermana y tu exnovio se han estado viendo a tus espaldas todo este tiempo", escribió.

El vídeo, que tiene ya más de tres millones de visualizaciones, generó todo un escándalo por el que su hermana Lola se vio obligada a defenderse. "Ya no soy de las que se defienden de mi hermana porque, de verdad, no me importa. Pero no podía dejar pasar esto", escribió Lola en una declaración, también en TikTok, calificando la acusación de "absolutamente falsa". "Estoy soltera, no hablo con nadie y definitivamente no salgo con su exnovio. Es lo único que voy a compartir, porque esto es increíble".

Aunque la joven considera que esto "no es asunto de nadie", "la verdad es que mi madre contrató a su exnovio para cuidar a sus perros y, básicamente, limpiar nuestra casa, por lo que estuvo trabajando para ella casi todos los días". "He estado viviendo con compañeros de piso y tuve que volver a casa mientras buscaba otro sitio. Definitivamente no estoy hablando con su exnovio, pero de repente nuestra madre le permitió mudarse a casa, al otro lado del pasillo. Nunca he hecho NADA con el exnovio de mi hermana", volvió a insistir, algo que repite en varias ocasiones a lo largo del texto.

Lola confiesa que hablaron algunas veces porque "es difícil ignorar por completo a alguien que está en mi casa, algo que no ha sido mi elección y tenemos gustos completamente diferentes en cuanto a hombres". Debido al drama que se ha generado, también ha recibido multitud de insultos en las redes sociales. "Podéis creer lo que queráis porque no os conozco a ninguno personalmente, y solo la gente cercana sabe que todo eso no es verdad. Mi hermana siempre escribe cosas sobre mí online solo para que me odien, siempre sin ningún contexto", sentenció.

Parecía que las hermanas tenían buena relación. De hecho ambas participaron en el reality de su madre, Denise Richards & Her Wild Things (Prime Video), que se puso en marcha después del éxito de su temporada en The Real Housewives of Beverly Hills. En él presentan a Sami como una joven que ha tomado la decisión de abrir una cuenta en OnlyFans, genera debates sobre la dinámica familiar y no tiene reparo en hablar de política. En cuanto a Lola, a la que describen como "muy reflexiva y sensata", mantiene una relación muy cercana con su padre, Charlie Sheen y tiene un fuerte compromiso con la religión. El programa fue cancelado a mediados de 2025 después de solo una temporada.