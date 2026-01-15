La drástica decisión de Cristina, una de las gemelas de Julio Iglesias, tras las acusaciones contra su padre

Cristina Iglesias, una de las hijas gemelas del cantante Julio Iglesias y la modelo Miranda Rijnsburger, ha tomado una decisión radical en su perfil en redes sociales: la influencer ha procedido al blindaje de sus perfiles públicos, coincidiendo con el estallido de una de las crisis mediáticas y judiciales más complejas que ha enfrentado su progenitor en sus más de cinco décadas de carrera.

La noticia de la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España ha caído como un mazo sobre el clan Iglesias. Dos exempleadas domésticas han presentado denuncias que incluyen acusaciones de presunta trata de seres humanos y agresión sexual, relatando episodios que supuestamente habrían ocurrido en las residencias del artista en el extranjero durante el año 2021. Ante la virulencia de los comentarios y el escrutinio público que estas informaciones han generado, Cristina Iglesias ha decidido desactivar los comentarios en una de las publicaciones más significativas de su perfil de Instagram: un carrusel de imágenes publicado en el verano de 2021 donde aparecía junto al artista con el mensaje: "Feliz día del padre, te quiero papi".

Esta medida no es baladí. Mientras que el resto de sus fotografías permanecen abiertas a la interacción, el post dedicado a su progenitor se ha convertido en una fortaleza inexpugnable. Con este gesto, la joven evita que el espacio de homenaje a su padre se transforme en un campo de batalla de insultos, juicios paralelos y críticas feroces, protegiendo la imagen familiar en el momento más delicado de su historia.

La Audiencia Nacional toma cartas

La tormenta mediática tiene su origen en una denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España. Dos exempleadas domésticas que trabajaron para el cantante en 2021 —en sus residencias de Bahamas y República Dominicana— acusan al artista de supuestos delitos de agresión sexual, acoso y condiciones de trabajo calificadas como "servidumbre".

Según los testimonios publicados por medios como elDiario.es y Univision, las denunciantes relatan episodios de control extremo, jornadas de hasta 16 horas y tocamientos sin consentimiento. Ante la gravedad de estas afirmaciones, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal preprocesales, un paso necesario para determinar si existen indicios suficientes para judicializar el caso.

A pesar de la virulencia de los testimonios y la presión política —con voces del Gobierno pidiendo llegar "hasta el final" e incluso barajando la retirada de distinciones como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes—, el entorno legal y los defensores del artista han sido tajantes: "Es imperativo recordar que nos encontramos ante una fase de investigación inicial. La presunción de inocencia es un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho y no puede ser erosionada por juicios mediáticos o filtraciones de sumario."

Julio Iglesias, a través de su equipo de abogados, ha negado rotundamente los hechos y confía en que la justicia aclare la situación a la mayor brevedad. Diversas figuras públicas también han pedido cautela, recordando que el cantante más universal de España tiene derecho a no ser condenado de antemano por la opinión pública antes de que un juez valore las pruebas.

El silencio del clan Iglesias

La decisión de Cristina de proteger sus redes sociales refleja la postura de "muro de silencio" que ha adoptado el resto de la familia. Ni su madre, Miranda Rijnsburger, ni sus hermanos han hecho declaraciones públicas, optando por la discreción que siempre ha caracterizado a la familia en su refugio de Indian Creek.

Este movimiento digital de Cristina se interpreta como una estrategia de gestión de crisis de reputación, pero también como un acto de lealtad filial. Al cerrar los comentarios en la foto de su padre, envía un mensaje claro: la familia no permitirá que se profane su espacio afectivo mientras la justicia española realiza su trabajo.

El caso se encuentra actualmente bajo secreto de sumario, y las próximas semanas serán cruciales para determinar el recorrido legal de unas denuncias que han puesto en jaque el legado de una de las figuras más importantes de la música en español, cuya inocencia, por ley y por derecho, sigue intacta mientras no se demuestre lo contrario.