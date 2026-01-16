La confianza en Julio Iglesias se desploma casi un 50% tras la denuncia de agresión sexual

La imagen de Julio Iglesias se está deteriorando a pasos agigantados. Un estudio realizado por "Personality Media", consultora especializada en el análisis de personajes públicos, confirma el gran impacto negativo que ha tenido la denuncia por agresión sexual en el cantante.

Entrando en detalle del informe, la relevancia del personaje es máxima. Julio Iglesias es conocido por el 94% de la población española y es el 4.º más famoso de los más de 1400 personajes españoles que forman parte del estudio. El impacto de la noticia tampoco ha podido ser mayor: ha llegado a más del 90% de la población en concreto, al 95% de los hombres y el 93% de las mujeres.

En paralelo, el 80% de los hombres y el 74% de las mujeres considera que le afectará negativamente, mientras que solo un 7% de los varones y el 4% del sexo femenino considera que la denuncia contra el artista es falsa.

Deterioro de la imagen del cantante Julio Iglesias

Por todo ello, su confianza cae de una media de 6,4 a un 3,6 recogido esta semana. Esto quiere decir que en el 6,4 de confianza en 2020 había un 52% de consumidores que puntuaban a Julio Iglesias con una confianza elevada, entre notable y sobresaliente y hoy en ese 3,6, solo queda un 11% de consumidores que generan esa confianza. Todo esto supone que la confianza en Julio Iglesias se ha desplomado un 43% tras la denuncia de agresión sexual.