Miranda cierra filas con Julio Iglesias: "A tu lado, siempre"

La primera reacción oficial de Julio Iglesias ha llegado en la madrugada de este viernes a través de las redes sociales, y que ya ha tenido la reacción de su mujer, Miranda: "A tu lado, siempre". Hasta ahora, lo único que habíamos tenido eran dimes y diretes o "fuentes cercanas". Fue el propio Julio quien anunció a la revista ¡Hola! que hablaría con rotundidad y que lo haría pronto.

Son tres párrafos donde niega las acusaciones vertidas contra él y reconoce el daño que le están causando: "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".

Para nuestros colaboradores, no hay que confundir babosería con un delito. La propia Beatriz Cortázar ha comentado que no se pueden sacar las cosas de contexto. Ella misma trató muchas veces con Julio Iglesias, que le dio un pico en la boca, y que jamás se sintió violentada. Ahora todo ofende y no hay libertad. Como ha recordado Emilia Landaluce, la mejor protección a las víctimas es que los acusados tengan todas las garantías.

El letrado que va a llevar su defensa ya "vatició" ayer el director de Es la Mañana de Federico: José Antonio Choclán, el abogado de Víctor de Aldama, o Cristiano Ronaldo o Corina Larsen, entre otros. La fiscal es Marta Durantez Gil, que se encargó de la acusación contra Rubiales. Es hermana de la jueza Isabel Durantez, que fue directora general de la Marina Mercante durante el Gobierno de Zapatero.