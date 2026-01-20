A la venta el rancho donde fueron encontrados muertos Gene Hackman y Betsy Arakawa

Gene Hackman, de 95 años, y su mujer Betsy Arakawa, de 61, fueron encontrados muertos en febrero de 2025 en su casa de Santa Fe, en Nuevo México. La artista sucumbió a un inusual síndrome pulmonar provocado por hantavirus, una enfermedad vinculada a la exposición a excrementos de roedores. El ganador de dos Oscar, enfermo de alzhéimer e incapaz de cuidarse por sí mismo tras la pérdida de su compañera, murió en medio de un entorno de abandono.

Casi un año después de sus muertes, el rancho del matrimonio ha salido a la venta por 6,25 millones de dólares, alrededor de 5 millones de euros, tal y como adelanta The Wall Street Journal. La propiedad es una de las más exclusivas de la zona y está situada en una parcela de más de 21 hectáreas, con más de 1200 metros cuadrados construidos.

Estado en el que fue encontrada la casa del matrimonio

La venta de la finca está gestionada por Sotheby's International Realty, y según el anuncio, está diseñada con un estilo colonial con influencias mexicanas y españolas. Cuenta con seis habitaciones, piscina, jacuzzi cubierto y varias terrazas con vistas panorámicas. Tras la muerte del actor y su esposa, la vivienda fue reacondicionada, ya que los cuerpos, especialmente el de Arakawa, se encontraba en estado de descomposición, además de las heces y orina de rata en numerosas estancias.

Gene Hackman's longtime Santa Fe compound hits the market for $6.3 million — 1 year after he and his wife were found dead at the home https://t.co/SbkcyEDBwR pic.twitter.com/I8ZfilfzxM — New York Post (@nypost) January 16, 2026

Los agentes responsables de la operación de venta son conscientes de que puede suponer la venta de la propiedad, sobre todo por las circunstancias de la muerte del matrimonio. "Habrá quienes simplemente se resistan a adquirir una propiedad donde haya ocurrido un fallecimiento", admiten al citado diario, aunque insisten en que esto no ha influido en el precio, que se ajusta "al valor del mercado".

Un patrimonio artístico millonario

Las subastas del patrimonio artístico personal del actor recaudaron a finales de 2025 unos 3 millones de dólares, con diversas pinturas vendidas por cientos de miles de dólares, tal y como informó la casa Bonhams. Entre los 268 elementos a subasta, entre una venta presencial en Nueva York, destacó la obra "Figure on the Jetty" (1957), del pintor modernista estadounidense Milton Avery, que fue la pieza más cara, con un precio final de 508.000 dólares.

Como segunda espada de las pujas, la pintura "Green" (1986), del artista Richard Diebenkorn, se vendió por 419.000 dólares y no alcanzó el medio millón esperado, pero se convirtió en la segunda obra más cotizada.

Las subastas, celebradas entre noviembre y diciembre del año pasado, incluyeron pinturas y también esculturas de su colección de arte privada. Por ejemplo, dos esculturas del francés Auguste Rodin se vendieron por alrededor de 200.000 dólares en total, por debajo de las expectativas de la casa de subastas especializada en bellas artes y objetos coleccionables.

Las dos subastas por internet, con todo tipo de libros anotados de su biblioteca, guiones, carteles y objetos cinematográficos, también ofrecían tres de los cuatro Globos de Oro de Hackman. Los tres Globos de Oro se vendieron por más de 120.000 dólares, unas 15 veces más del valor real que calificó Bonhams.