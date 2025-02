El actor Gene Hackman, de 95 años, ha sido encontrado muerto en su casa de Santa Fe junto a su mujer Betsy Arakawa, de 61, y el perro de la familia en su hogar de Nuevo México.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, confirmó al Santa Fe New Mexican la noticia de la muerte del actor de Hollywood y su esposa, así como de su perro. Al parecer no hay investigación criminal de por medio, pero no se han notificado las causas del fallecimiento.

"Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar de muerte, esperando la aprobación de una orden de registro", afirmó el sheriff sobre la muerte de Gene Hackman.

Antes de su retiro en 2003 con la película El Jurado, Hackman fue durante décadas una de las grandes estrellas del panorama cinematográfico estadounidense. Desde entonces el actor se mantuvo totalmente alejado de la Meca del Cine, residiendo en Santa Fe junto a su mujer, con la que contrajo matrimonio en 1991.

Ganador del Oscar al Mejor Actor Secundario por Sin Perdón, el actor era apto para papeles de héroe, villano, y ejerció tanto de protagonista como de secundario en grandes producciones.

Hackman demostró su valía tanto en comedia como en drama. Su dedicación al cine fue tardía, pero el actor consiguió el estatus de otras estrellas de los 70 como Warren Beatty o Al Pacino, coetáneos todos ellos al actor.

Su categoría se mantuvo en los noventa y dos mil, época en la que logró grandes éxitos como Marea Roja, Poder Absoluto (donde interpretó a un presidente homicida) y Sin perdón, las dos últimas colaboraciones con su amigo Clint Eastwood.