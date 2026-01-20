El baile y vestido "inapropiados" de Victoria Beckham el día de la boda de su hijo Brooklyn

El comunicado de Brooklyn Beckham sobre los motivos que le han llevado a distanciarse de sus padres, David y Victoria Beckham, ha generado una gran polémica, acaparado titulares en la prensa rosa y abierto un auténtico debate en las redes sociales. Hay quien se cree a pies juntillas las palabras del joven de 26 años, que ha salido en defensa de su mujer Nicole Peltz, aunque hay otros que le acusan de comportarse como un malcriado que lo tiene todo gracias a sus progenitores.

En los stories que el chef publicó el pasado lunes ha llamado especialmente la atención la parte que hace referencia al día de su boda, celebrada en abril de 2022 en Montsorrel, una de las casas de vacaciones de la familia de la novia en Palm Beach, Florida. "Mi madre acaparó el primer baile con mi mujer, que había sido planeado con semanas de antelación con una romántica canción de amor. Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, ya que en el programa estaba previsto que tuviera lugar el baile con mi esposa, pero en cambio mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Bailó muy inapropiadamente delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo y humillado en toda mi vida", confesó, sin entrar en detalles, aunque las redes sociales ya se han encargado de bromear sobre el asunto.

Victoria Beckham at Brooklyn's wedding pic.twitter.com/ptNuwxD61W — SHANE REACTION (@imshanereaction) January 19, 2026

Victoria at Brooklyn’s wedding pic.twitter.com/Dcu1n50L8a — WaheyStar Royco (@BuckinghamAlice) January 19, 2026

victoria during the first dance at brooklyn beckham's wedding pic.twitter.com/YHBQ6uJzfz — ｡˚ʚ🍓ɞ˚｡ (@juststraw17) January 20, 2026

victoria beckham at brooklyn’s wedding pic.twitter.com/wBx46xxUhm — 𝓌𝒾𝓁𝓈𝒽𝒾𝓇𝑒 𝒷𝑜𝓊𝓁𝑒𝓋𝒶𝓇𝒹 🥀 (@LanaGallery) January 20, 2026

Para la boda de su hijo mayor, Victoria lució uno de sus diseños, un vestido de estilo lencero en seda metalizada con una textura líquida, adornado con encaje, diseñado para dejar la espalda al aire. Este tipo de diseños es una seña de la identidad de la ex Spice Girl y nunca había dado que hablar, hasta hoy. A raíz de las palabras de Brooklyn, hay quien considera inapropiado que la madre del novio acudiera así vestida a una ceremonia donde no era la protagonista.

"Este es el vestido lencero que Victoria usó para la boda de su hijo. Es un bicho raro", escribió un usuario en X, generando un enorme debate, ya que el mensaje tiene más de seis millones de visualizaciones. En una entrevista con la revista Grazia, la diseñadora de moda declaró en su momento: "Me llevó bastante tiempo decidir qué quería ponerme. El día no se trataba de mí, se trataba de Brooklyn y Nicola. Así que quería lucir apropiada, estar realmente cómoda y sentirme yo misma".

This is the lingerie, slip- like dress Victoria wore to her SON’S WEDDING She is a freak. pic.twitter.com/bMozD1oAN9 — IAmSage 🇨🇦🍁🇨🇦 (@SageKnowsAll) January 19, 2026

De hecho, la mujer de David Beckham hizo una reinterpretación de aquel vestido y lo puso a la venta en su página web en color marfil. "Confeccionado en satén con espalda de crepé, este vestido de noche estilo camisola presenta un corte al bies que le da un drapeado favorecedor. Con reminiscencias de los vestidos lenceros de los años 90, esta exclusiva pieza SS24 presenta espalda escotada, finos tirantes finos y alegres detalles de lazo en la parte posterior de cada tirante. Rematado con un romántico aplique de encaje, encarna la elegancia moderna", se lee en su web.