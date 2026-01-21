La investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez se prorroga seis meses

Cuando se cumple el primer aniversario del ingreso de la pequeña Alma, hija de David Rodríguez y Anabel Pantoja en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, el Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha informado de lo siguiente: "al cumplirse este miércoles un año de la incoación de diligencias previas, les informamos de que la autoridad judicial al frente de la plaza cuatro de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha prorrogado por seis meses la investigación iniciada el pasado 21 de enero de 2025 por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia por supuesto maltrato a una bebé".

Tras el alta de la bebé, se abrió una investigación donde la pareja fue imputada por un presunto delito de maltrato infantil. Una investigación abierta el 21 de enero de 2025 por los informes médicos que estaban relacionados con el ingreso de la pequeña, que permaneció en el centro hospitalario durante 18 días, cuando contaba con un mes y medio de vida.

Tal y como apunta, 'Canarias 7', el juzgado está esperando recibir más informes sobre la evolución de la niña para concluir si hay indicios de una comisión de delito o, por contra, determinar el sobreseimiento de la causa.

Cabe recordar que, durante el último año, los padres, familiares y personal sanitario han testificado ante la jueza, en un procedimiento que sigue en fase de instrucción. Tanto Anabel Pantoja como David Rodríguez testificaron en su momento y no se adoptaron medidas cautelares. Asimismo, en los últimos meses se ha seguido regularmente la evolución clínica de la niña con informes médicos.