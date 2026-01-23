Valeri rectifica a Álvaro Muñoz Escassi tras retirar su denuncia: "No podía desmentir mi verdad"

La Crónica Rosa de Es la mañana de Federico vuelve a ahondar en la guerra judicial que ha mantenido en vilo a la prensa del corazón desde el verano de 2024 y que en las últimas horas ha dado un vuelco inesperado: Álvaro Muñoz Escassi y Valeri Cuéllar se han reencontrado en los Juzgados de Plaza de Castilla para lo que debía ser una vista clave en la acusación por presunta extorsión interpuesta por el jinete. Sin embargo, el procedimiento ha terminado de forma abrupta antes de entrar en sala. Escassi ha decidido retirar la denuncia y renunciar a todas las acciones legales contra la mujer con la que fue infiel a María José Suárez.

A su salida de la sede judicial, el sevillano ha mostrado un tono conciliador que contrasta con la dureza de sus intervenciones televisivas previas. Escassi ha justificado su decisión, asegurando que no desea «causar más problemas» a Valeri y que su única intención es cerrar un capítulo que ha resultado agotador para su imagen pública. «He accedido a que se termine y ya está, todo olvidado», declaraba ante los medios, zanjando así la causa por la que acusaba a Cuéllar de haberle solicitado 1.500 euros a cambio de no filtrar detalles íntimos de sus encuentros.

La reacción de Valeri Cuéllar, sin embargo, ha estado lejos de la diplomacia. Acompañada de su abogado, la colombiana ha abandonado los juzgados con una sonrisa triunfal y un mensaje directo: "Ha renunciado porque no tenía pruebas para desmentir mi verdad". Según la versión de Valeri, el jinete se ha visto acorralado ante la falta de sustento de su denuncia por extorsión y ha preferido retirarse antes de que el juez dictara una resolución desfavorable que pudiera volverse en su contra: "El juez le dijo cómo podía demostrar la denuncia, no tenía cómo y renunció. Estaba súper nervioso", ha añadido. "Él da por zanjado el tema pero yo no, porque ha hablado y me ha dejado por el suelo. Lo voy a denunciar por denuncia falsa. Estoy esperando a ver que me reúna con mi representante y ya veré qué hago".

"El pago de los 1.500 de deuda por el servicio se hizo: un amigo de Escassi va hasta Torrelavega y se reúne con Valeri y le da el sobre del dinero", ha aclarado nuestro compañero Daniel Carande sobre este asunto que parece que está llegando a su fin.

Julio Iglesias y los visados para turista

Nuestra mesa de crónica social, presentada por Federico Jiménez Losantos e Isabel González, y que ha contado este viernes con la participación de Ana Mateu y Daniel Carande, también ha debatido sobre las nuevas informaciones publicadas por elDiario.es, sobre el presunto uso irregular de visados de turista para su personal doméstico. Frente a la narrativa de la explotación, la defensa del artista subraya el principio de presunción de inocencia como un pilar fundamental que está siendo vulnerado por un juicio mediático paralelo. Sostienen que el traslado de trabajadoras de confianza desde su residencia en la República Dominicana a España se ha realizado históricamente bajo el marco de la legalidad y el auxilio mutuo, rechazando de plano que existiera una voluntad de eludir el control de extranjería o las obligaciones de la Seguridad Social.

Desde el círculo íntimo del intérprete se defiende que los salarios cuestionados responden a acuerdos privados en el país de origen y que el artista siempre ha asumido la totalidad de los costes de manutención, alojamiento y bienestar de su personal, superando con creces las condiciones de vida que estas personas tendrían en sus entornos locales. Para los abogados de Iglesias, el hecho de que se hable de «trata de seres humanos» en un contexto de servicio doméstico de alto nivel es una desmesura jurídica que busca únicamente dañar el prestigio internacional de una de las figuras más icónicas de la cultura española.

Argumentan que las denuncias presentadas por las extrabajadoras están motivadas por intereses económicos espurios y por el deseo de obtener una regularización administrativa mediante el estatus de víctimas.