Lola, la canción que Kiko Rivera nunca le dedicó a Irene

Aunque desconozco la discografía completa de Kiko Rivera, creo poder afirmar que no hay ni una sola canción que lleve por título "Irene". Sin embargo apenas tres meses de relación le han valido al hijo de Isabel Pantoja para componer y grabar un tema dedicado a su nueva novia. "Se llama Lola y tiene una historia", que diría Café Quijano, autor del gran éxito. Y no es una chica "de agencia y hotel", según La Orquesta Mondragón. Tampoco sabemos si Kiko se refiere a ella como Dolores y no como Lola. Es noticia la nueva novia de Paquirrín porque son noticia él e Irene Rosales. Semana les dedica una ventana en portada en la que utiliza un titular definitivo: "Se acabó la buena relación".

Al parecer, los dos coincidieron en la puerta del colegio en el que estudia su hija y ni siquiera se dirigieron la palabra, hasta el punto de que Irene acabó abandonando las instalaciones "con lágrimas en los ojos". Obviamente es una interpretación: era el cumpleaños de la niña y quizá su madre estaba compungida porque, por primera vez, no va a pasarlo junto a ella.

En cualquier caso, Lola ya es una más en la familia (de Kiko). Espera a sus niñas y las lleva y las trae como cualquier madrastra española. Y podría ser, según Semana, la causante del mal rollo.

Gloria Camila y David García, discusión en plena calle

Semana también lleva a portada a otra pareja o expareja que tiene sus más y sus menos. Se trata de Gloria Camila, que no confirma ni desmiente si ha retomado su relación sentimental con Álvaro García. Dice la hija de Rocío Jurado que "se está viendo" con el cantante y que han viajado juntos a Venecia. Pero que no han vuelto. Semana hace doblete con la pareja este miércoles. Primero los vemos en un reportaje caminando tan felices por las calles de Madrid. Pero varias páginas después vuelven a ser protagonistas debido a la discusión que mantuvieron en plena calle. Obviamente es esta segunda batería de imágenes la que han querido llevar a portada.

Quién es Peggy Pou, la nueva amiga de Carlos Alcaraz

Semana ha reparado en la existencia de Peggy Pou, la mujer que podría estar saliendo con Carlos Alcaraz. Nacida en Corea del Sur, tiene 34 años, doce más que el deportista, y además de ser DJ tiene su propia línea de moda. Además presta su imagen a varias firmas de belleza y tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram. Alcaraz tiene ocho millones. El tenista ni confirma ni desmiente, pero el otro día en una rueda de prensa sí reconoció que "Peggy es una amiga y es realmente genial, me encanta que esté aquí en Melbourne. He recibido un gran apoyo por su parte".

Eva González y Nacho, cada día más enamorados

Diez Minutos dedica un recuadro en portada a Eva González, que ha recuperado la sonrisa gracias a Nacho, el trabajador del sector hostelero con el que sale ya desde hace meses. Un año, según esta publicación. La pareja quedó para comer el pasado domingo de febrero en Casa Ramos, un restaurante en Alcalá de Guadaira del que salieron abrazados y besándose.

El gran lío en el que está metida Mette-Marit

Todas las noticias dedican espacio a Mette-Marit, que está en su peor momento de popularidad no solo por su intervención en la investigación policial sobre las fechorías de su hijo, sino por su aparición en los archivos de Epstein.

La futura reina de los noruegos (de momento) mantiene con él una comunicación fluida en la que intercambian impresiones y se citan. Es tal la intimidad que hay entre ambos que, si pensamos mal, podríamos creer que tenían algún tipo de relación sentimental.

Cóctel de noticias

Isabel Sartorius, protagonista de la portada de Diez Minutos. Esta semana se ha sabido que la que fuera novia del entonces príncipe Felipe vive en una residencia en Madrid. La revista rememora su pasado, repleto de momentos trágicos relacionados con las adicciones de su madre.

Adiós a Fernando Esteso. Las revistas dedican sentidos homenajes al humorista, que ha fallecido a los 80 años en el Hospital de la Fe de Valencia tras varios días ingresado debido a una insuficiencia respiratoria. Sus amigos de profesión le han despedido como se merece. No así el Gobierno, que ni siquiera se ha dignado a un mísero tuit de agradecimiento por las risas generadas.

Eugenia Silva cumple 50 años y Hola lo celebra con una portada. La modelo es la protagonista de la edición de la revista de este miércoles con motivo de su aniversario y de la recuperación de la operación de cadera a la que se ha sometido recientemente. Para ello han elegido como escenario su espectacular casa de Extremadura. Ni sus hijos ni su marido salen en el reportaje.

Melania Trump habla en exclusiva con Hola. Se ha estrenado su documental y por eso está haciendo promoción. Hola es una de las revistas en las que habla de su gusto por la geografía y la historia o de lo que le llamó la atención de Donald Trump el día que le conoció (dice que fue "su increíble sentido de la vitalidad"). La realidad es que el metraje es un desfile de modas más que unas memorias.

Javier García-Obregón confirma en Hola que su hijo se va a llamar Javier. El hijo de Paloma Lago no comenta la decisión judicial que ha archivado la causa contra Alfonso Villares por un presunto delito de agresión contra su madre. Asegura que está muy ilusionada con ser abuela y que saberlo supuso para ella "un haz de luz dentro de la tormenta".