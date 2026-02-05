Los papeles de Epstein, Woody Allen y un supuesto affaire: el explosivo cóctel que amenaza el Oscar de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet está más cerca de ganar el primer Oscar por su papel en Marty Supreme, la película dirigida por Josh Safdie que cuenta con nueve nominaciones de la Academia. Así lo vaticinan las encuestas y la prensa especializada, pero una serie de polémicas relacionadas con el director de la película y su protagonista podrían afectar a que el neoyorquino obtenga al fin la deseada estatuilla dorada, además de a otras categorías.

El primer escándalo surgió a raíz de un artículo publicado por el periódico estadounidense California Post que cuenta los motivos de la separación profesional de los hermanos Josh y Benny Safdie, directores de películas como Good Time y Uncut Gems. El detonante de la ruptura ocurrió en 2017 durante el rodaje de Good Time, que incorporó a su elenco a Buddy Duress, un actor con antecedentes penales que supuestamente se exhibió inadecuadamente e hizo comentarios sexuales a una joven de 17 años que debutaba como actriz en la cinta.

Al parecer, todo habría sucedido mientras Josh dirigía y continuaba con la filmación mientras Benny se encargaba de operar con el micrófono. Antes del estreno de la película en el Festival de Cannes, los Safdie optaron por eliminar la secuencia, aunque entonces fuentes cercanas a la producción hablaron de una decisión "meramente creativa". Benny no se enteró de la edad de la actriz hasta pasados varios años pero aquella situación fue la gota que colmó el vaso y provocó un distanciamiento profesional y personal.

Esta misma semana el nombre de Peggy Siegal, publicista de Chalamet y una de las mujeres más influyentes de Hollywood, ha aparecido en los documentos de más de tres millones de páginas del caso de Jeffrey Epstein que el Departamento de Justicia estadounidense liberó el viernes pasado. Los papeles incluyen miles de vídeos e imágenes, contactos, conversaciones y encuentros que, en algunos casos, revelan relaciones bastante estrechas y frecuentes con Epstein.

En este caso, existen varias conversaciones entre el magnate y Peggy. En una de ellas la publicista menciona el incidente entre Timothée Chalamet y Woody Allen en 2018, cuando en plena ola del movimiento #MeToo el actor aseguró que donaría el dinero que ganó con la película Día de lluvia en Nueva York a asociaciones benéficas por el caso de supuesto abuso sexual del director hacia su hija adoptiva Dylan Farrow.

"Estoy harta del caso Woody Allen. Esta caza de brujas llamada #MeToo está a punto de destruir a un tesoro cinematográfico global de 80 años y eso me pone muy triste. Incluso mi amigo Timothée Chalamet, que donó su sueldo de la película de Woody a tres asociaciones, está harto de estar forzado por la prensa. No puede ir a ningún sitio en plena campaña por el Oscar con Call me by your name sin que la prensa le persiga por haber trabajado con Woody. Sus agentes le hicieron donar su dinero no porque creyera que Woody es culpable, sino por el apoyo de la prensa a esa histérica", se lee en el mail de Peggy a Epstein.

A 2018 email from publicist Peggy Siegal to Jeffrey Epstein references Timothée Chalamet. Discussing Woody Allen's film starring Chalamet, Siegal says he was "forced by the press and his agents" to donate his salary, adding he would likely win an Oscar for A Beautiful Boy. pic.twitter.com/Ln7XNdTq9k — 21 (@thegala21) February 4, 2026

Por si fuera poco, esta misma semana han salido a la luz unas imágenes de Chalamet en París en compañía de la actriz franco-rumana Anamaria Vartolomei. Ambos fueron encontrados por los paparazzis y los fans a las puertas de un hotel entre fuertes medidas de seguridad. Mientras que él no pudo ocultar su cara de sorpresa antes de abandonar el lugar, ella se apartó y se quedó atrás junto al resto del grupo para evitar que les fotografiaran juntos.

Timothée Chalamet was seen leaving Blanche, a multi-sport club, with a group of friends in Paris, despite some reports for engagement. pic.twitter.com/O1aBGe7nDv — Timothée Chalamet Updates (@timotheeupdates) February 5, 2026

Timothée Chalamet mantiene una relación sentimental estable con Kylie Jenner, empresaria multimillonaria y hermana pequeña de las Kardashian. Hace pocos días surgieron los rumores de boda después de tres años de relación, aunque la pareja se mantiene fiel a su discreción. ¿Estamos ante un escándalo de infidelidad antes de los Oscars?