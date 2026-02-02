La obsesión de Timothée Chalamet por ser el mejor de Hollywood

Esta semana en CelebriChic hablamos de Timothée Chalamet y su papel protagonista en Marty Supreme. Dirigida por Josh Safdie, la cinta narra la historia de un buscavidas convertido en campeón de ping pong desde que empezó a jugar por apuestas en Manhattan hasta ganar 22 títulos importantes y convertirse en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta a los 67 años.
El director ha reconocido que escribió la película pensando en él como protagonista allá por 2017: "Le conocí antes de que se estrenara Call me by your name y me sorprendió porque era un chico que soñaba a lo grande, con una visión muy ambiciosa de sí mismo. No estaba aún donde quería estar, aspiraba a mucho más y no se conformaba".
Su ambición le llevó a entrenar para Marty Supreme desde 2018. Se inscribió en clases de ping-pong en un centro abierto las 24 horas en el Bajo Manhattan y, durante la pandemia, transformó su apartamento en una sala de entrenamiento. Incluso mientras rodaba otros proyectos en diferentes países del mundo mantenía una mesa de tenis de mesa a su disposición.
Siempre ha apostado por papeles exigentes además de ser un todoterreno en diferentes géneros: dramas, ciencia ficción, musicales o biopics: Interstellar, Lady Bird, Hasta los huesos, Beautiful Boy, The King, Mujercitas, La crónica francesa, Día de lluvia en Nueva York, Dune, A Complete Unknown, Wonka, entre otras.
En esCine repasamos la carrera de Timothée Chalamet así como su vida personal, marcada por una relación sentimental de revista y su incomprendido noviazgo con Kylie Jenner, la menor de las hermanas Kardashian.
Puedes escuchar CelebriChic dándole a play o pinchando aquí.