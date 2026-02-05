Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, rompe su silencio tras dos años en la sombra

Tras años de un silencio sepulcral, Silvia Bronchalo ha decidido dar un paso al frente para ofrecer su testimonio más desgarrador en el programa ¡De viernes!. Esta esperada intervención marca un punto de inflexión en la narrativa del caso Daniel Sancho, ya que Bronchalo se despoja de la coraza y frialdad que la caracterizó durante el juicio para exponer las entrañas de su propio "calvario". En la entrevista que podremos ver el viernes en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, Silvia relata cronológicamente cómo la tragedia no solo segó la vida de Edwin Arrieta, sino que dinamitó los cimientos de su propia identidad y de su relación con el entorno del padre de su hijo, Rodolfo Sancho.

El extracto de la conversación que han mostrado arranca con el recuerdo del momento en que la realidad se fragmentó: aquella llamada telefónica en la que recibió la noticia del crimen. Bronchalo confiesa que, en un primer instante, su instinto materno la llevó a pensar que Daniel era la víctima y no el victimario. "Ni siquiera le dije, hola, le dije, ¿qué ha pasado? Yo lo que entendí es que habían matado a nuestro hijo y me dijo: no, ha sido él el que ha matado una persona. Parece ser que es un cirujano colombiano y que eran amigos", cuenta.

La asimilación de que su hijo era el autor de una muerte violenta supuso un choque traumático que, según sus palabras, todavía intenta procesar. "¿Qué cambió para que algo así pudiera pasar?", se pregunta de forma retórica, insistiendo en que el joven que ella conocía carecía de antecedentes violentos, lo que añade una capa de incomprensión absoluta a su dolor. Esta declaración pone de manifiesto la desconexión emocional entre la imagen familiar del condenado y los hechos probados por la justicia tailandesa.

El contexto de esta entrevista es especialmente complejo debido a la fractura total existente entre los progenitores. Mientras Rodolfo Sancho ha mantenido una estrategia mediática y legal muy activa, Silvia Bronchalo ha transitado este camino en una soledad manifiesta, llegando incluso a interponer denuncias por vejaciones contra su expareja. En este sentido, su aparición televisiva se percibe como una forma de recuperar su propia voz en un relato que, hasta ahora, parecía escrito exclusivamente por otros. Bronchalo no elude la autocrítica ni la tristeza, llegando a verbalizar un deseo imposible de retroceder en el tiempo para evitar que las vidas de tantas personas quedaran destruidas en aquella habitación de hotel en Phangan: "Ojalá pudiera volver atrás".

Sobre la situación actual de Daniel en la prisión de Surat Thani, describe un día a día marcado por el hacinamiento y la falta de privacidad, donde su hijo intenta adaptarse. Según su relato, Daniel mantiene un perfil bajo y una actitud de resignación, enfrentándose a la realidad de que el resto de su vida transcurrirá en un entorno hostil. Esta crudeza en su testimonio sirve para aterrizar las especulaciones sobre supuestos tratos de favor, dejando claro que el futuro de su hijo es una lucha constante por la supervivencia. La entrevista concluye como un ejercicio de catarsis pública donde la madre, más allá del veredicto judicial, expone la cadena perpetua sentimental a la que ella misma se siente sometida.