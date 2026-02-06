Channing Tatum, hospitalizado tras una operación de hombro

Channing Tatum se ha sometido a una operación tras dislocarse un hombro. En su paso por el Festival de Cine de Sundance, el actor no solo se dedicó a ver películas, sino que también aprovechó para esquiar. Y fue practicando este deporte cuando el protagonista de Foxcatcher o Magic Mike sufrió un percance que le valió una visita al hospital.

Según informa el medio TMZ, citando fuentes cercanas, Tatum sufrió la caída que le dislocó el hombro esquiando en Sundance. Fue el propio actor quien compartió en redes sociales algunas fotos de su paso por el hospital.

"Otro día más. Otro reto. Este va a ser difícil. Pero da igual. Vamos a por ello", reza la frase que acompaña a una instantánea en blanco y negro que el intérprete publicó en Instagram, en la que aparece postrado en una camilla.

El actor también compartió en sus stories de Instagram dos radiografías de su hombro, antes y después de la operación. La primera muestra la articulación dislocada, mientras que en la segunda puede leerse la frase: "Hombro atornillado. Hurra", junto a una imagen en la que se ve claramente el tornillo.

Tatum acudió al Festival de Cine de Sundance para presentar dos películas: el documental sobre osos polares en el ártico Nuisance Bear y el largometraje Josephine, que fue galardonado con el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en la categoría de drama estadounidense, convirtiéndose así en la gran protagonista del festival. La cinta pasará también por la Berlinale, que arrancará su 76.ª edición el próximo 12 de febrero.