Del club de estriptís a Hollywood: el camino de Channing Tatum para ser una estrella

Esta semana en CelebriChic hablamos de Channing Tatum, que estrena Roofman: Un ladrón en el tejado. La película, dirigida por Derek Cianfrance, cuenta la historia real de Jeffrey Manchester (Tatum), un criminal que asaltó más de 60 McDonald's entrando por un agujero que cortaba en el techo en medio de la noche. Tras ser arrestado, se escapó de prisión y vivió escondido en una tienda de Toys R Us durante aproximadamente seis meses.

Comenzó trabajando como modelo profesional, bailarín (participó en un videoclip de Ricky Martin), stripper en un local nocturno de Miami y como actor en pequeños anuncios de televisión. Aunque muchos no lo crean, Tatum es un actor versátil que siempre está buscando nuevos retos y su rango va desde la comedia, hasta el drama y la acción.

En los 2000 fue ídolo y sex symbol adolescente en películas como Entrenador Carter, Ella es el chico y la cinta que le catapultó a la fama: Step up, donde conoció a su exmujer. Jenna Dewan. Sus vivencias durante su trabajo como stripper le inspiraron para crear la historia de Magic Mike Aquella película le trajo mucho éxito y fue un taquillazo, además de que dio pie a las secuelas, pero también le trajo quebraderos de cabeza relacionados con su familia: "Estoy muy agradecido de que mi hija no sepa cómo bailo".

En esCine repasamos la carrera del actor así como su vida amorosa, marcada por su matrimonio con Dewan y su largo proceso de divorcio.

