Calma Segura, hija mayor de Santiago Segura y María Amaro, cumple 18 años

Calma Segura, hija de Santiago Segura y la maquilladora María Amaro, cumplió el pasado fin de semana 18 años y lo celebró por todo lo alto junto a su familia. Su madre abrió el álbum familiar y compartió con sus seguidores algunas imágenes de la joven a lo largo de los años para hacerle su pequeño homenaje. "¡Feliz cumpleaños, mi niña!", escribió María en un texto que acompañaba a las imágenes. "Hoy empiezas una etapa nueva y no puedo estar más orgullosa. Que la vida te regale sueños cumplidos, risas, aprendizajes y momentos inolvidables. Te quiero infinito", concluyó en su felicitación personal.

Para una fecha tan señalada, la familia reservó una gran mesa para ellos y su grupo de invitados en un conocido restaurante asiático situado en el barrio de Salamanca de Madrid. Cuenta Vanitatis que disfrutaron de una comida tranquila y alegre en la que, a pesar de que Calma era la protagonista, el actor y director no pudo pasar desapercibido y atendió muy amablemente a los que le pedían un autógrafo o una foto. Tras la comida, la joven sopló las velas con los números de los años que cumplía y se le cantó el cumpleaños feliz.

Santiago Segura y sus hijas

Santiago Segura y María Amaro junto a sus hijas

Calma Segura no es ninguna desconocida para el público, sobre todo para los seguidores de su padre, ya que debutó en el cine con un pequeño papel en Torrente 5 y aparece en las cinco películas de la saga Padre no hay más que uno acompañada de su hermana pequeña, Sirena. Ella misma explicó como es trabajar con su padre, rey de las taquillas del cine español de los últimos años: "Yo creo que es mucho más estricto de director que de padre. Sirena y yo, al final, en casa le podemos manejar y hacemos un poco lo que queremos, pero el director es un poco duro".

María y Santiago se conocieron en 1998 durante el rodaje de Torrente: el brazo tonto de la ley y desde entonces son inseparables y, aunque no se esconden, son muy discretos con su vida privada. "Hablo poco de ella porque me da pudor, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. La conocí haciendo Torrente I. Ella era la meritoria de maquillaje. Estuve diez años persiguiéndola hasta que me dijo que sí", contó en la revista Lecturas en una de sus pocas declaraciones sobre su mujer. Tal y como señaló a la revista, el secreto de su felicidad es "tratar a la otra persona genial, escucharla, agasajarla, obsequiarla, mimarla".