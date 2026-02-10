Úrsula Corberó y Chino Darín se convierten en padres de su primer hijo

La relación entre Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín ha dado el paso definitivo con el nacimiento de su primer hijo. A pesar de la absoluta discreción con la que la pareja ha intentado blindar este proceso personal, la noticia ha sido adelantada por la periodista Lorena Vázquez en el espacio televisivo de Sonsoles Ónega.

La protagonista de La casa de papel no confirmó su estado hasta el pasado septiembre, cuando publicó una imagen mostrando su embarazo bajo el irónico título "Esto no es IA".

Aunque los actores no han ofrecido detalles oficiales sobre el recién nacido, una fotografía previa compartida en redes sociales, donde aparecían unos patucos de color azul, ha disparado las teorías sobre que se trataría de un varón.

Ambos intérpretes, que conforman una de las parejas más sólidas del sector, iniciaron su historia de amor en 2015 durante el rodaje de la serie La Embajada. Ahora inician una nueva etapa vital lejos de los focos, manteniendo la línea de privacidad que caracteriza su vida en común.