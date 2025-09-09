Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo

Úrsula Corberó está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, el también actor Chino Darín, tal y como anunció con un posado en Instagram. "Esto no es IA", escribió la actriz de 36 años en su perfil junto a una foto en un sofá donde enseña su incipiente barriga.

El actor argentino compartió la publicación de su chica en su perfil con varios emojis románticos, demostrando el bonito momento por el que pasa su relación, ya que pronto serán una familia.

La pareja se conoció en la primavera de 2016, cuando ambos coincidieron en el rodaje de la serie televisiva La Embajada. Pocas han sido las declaraciones públicas de su relación, aunque de vez en cuando se regalan piropos. "Tiene un fuego interno, una chispa que puede con todo. Nos entendemos con la mirada", llegó a decir Darín, mientras que Úrsula asegura que su novio "posee una energía alucinante, es muy gracioso, noble, bueno. Encantador, un amor, tenemos mucha complicidad".