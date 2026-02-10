Ya hay fecha para el juicio a Antonio Tejado: piden 30 años de cárcel

Novedades en el caso del asalto a la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal en la madrugada del 24 de agosto de 2023. Cuando se cumplen dos años de la detención del sobrino de la artista, Antonio Tejado, como presunto autor intelectual del robo, la Audiencia de Sevilla ha fijado la fecha para el juicio.

Tejado y el resto de integrantes de la supuesta banda criminal liderada por Arseny Garybian el ruso se sentarán en el banquillo de los acusados, tal y como ha adelantado el diario ABC, el próximo 19 de abril de 2027. Está previsto que se alargue hasta el día 30 del mismo mes.

Mientras la acusación particular ejercida por la defensa de María e Inmaculada pide 28 años de prisión para Tejado y el resto de acusados, la Fiscalía solicita un total de 30 años para el sobrino de la cantante. Se entiende que su intervención como 'cerebro' fue vital gracias a su relación de familiaridad con las víctimas y para que los asaltantes pudiesen obtener la información necesaria para llevar a cabo el atraco con éxito.

La Fiscalía le acusa de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada en concurso medial con cinco delitos de detención ilegal, un delito leve de lesiones y un delito de receptación.

Tras fijarse la fecha del juicio, Antonio ha acudido al Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla para comparecer ante el juez, como hace quincenalmente desde que salió de la cárcel en libertad provisional. Debido al temporal que está azotando a nuestro país -especialmente a Andalucía- desde hace varios días, el sobrino de la folclórica ha protagonizado una aparición 'fantasmal' al protegerse de la lluvia con un poncho chubasquero muy holgado que le ocultaba casi completamente de las cámaras.

Muy serio, Tejado ha guardado silencio y no se ha pronunciado sobre los 14 meses que todavía le quedan por delante hasta que arranque el proceso en el que se enfrentará a 30 años de prisión, evitando revelar cómo se encuentra y si ha supuesto un varapalo que el juicio no se vaya a celebrar hasta abril de 2027.